寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 置業家居 2021/11/27 分享： 作為內地名牌發展商之一的中國海外，在國內多個城市都建有以「寰宇天下」為名的優質住宅，而最新一個「寰宇天下」系列項目落戶在珠海灣仔片區，標榜「左澳門，右橫琴」，坐擁向南海景優勢，並同時提供由80餘至逾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 2021/11/06 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 2021/10/23 懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起 湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起 2021/10/16 湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起 華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起 2021/10/09 華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起 懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起 2021/09/25 懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起 人民幣 發展商 物業 灣仔 珠海 橫琴 中國海外