寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起

作為內地名牌發展商之一的中國海外，在國內多個城市都建有以「寰宇天下」為名的優質住宅，而最新一個「寰宇天下」系列項目落戶在珠海灣仔片區，標榜「左澳門，右橫琴」，坐擁向南海景優勢，並同時提供由80餘至逾

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