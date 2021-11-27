  • 21°C
香港時間 : 20211127日 (六) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起

置業家居 2021/11/27

分享：

作為內地名牌發展商之一的中國海外，在國內多個城市都建有以「寰宇天下」為名的優質住宅，而最新一個「寰宇天下」系列項目落戶在珠海灣仔片區，標榜「左澳門，右橫琴」，坐擁向南海景優勢，並同時提供由80餘至逾

...

欄名 : 國內置業

最新專欄文章 更多

高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起
2021/11/06
高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起
懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起
2021/10/23
懿薈大廈Ⅱ期享地利優勢 現樓連裝修售￥120萬起
湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起
2021/10/16
湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起
華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起
2021/10/09
華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起
懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起
2021/09/25
懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起
人民幣 發展商 物業 灣仔 珠海 橫琴 中國海外

上一篇文章

評估香港按息變化

下一篇文章

墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？