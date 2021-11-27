墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障

隨着澳洲放寬港人移民，且不設配額上限，有望吸引港人前赴升學及就業。是次推介的樓花項目Encompass坐落於墨爾本大學區Carlton，鄰近市中心及墨爾本大學之餘，亦為名校網所在，有望吸引上班族及大學

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