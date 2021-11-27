墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 置業家居 2021/11/27 分享： 隨着澳洲放寬港人移民，且不設配額上限，有望吸引港人前赴升學及就業。是次推介的樓花項目Encompass坐落於墨爾本大學區Carlton，鄰近市中心及墨爾本大學之餘，亦為名校網所在，有望吸引上班族及大學 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 2021/11/20 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 2021/11/13 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 2021/11/06 Fifty5ive 交通購物方便 首期$61.4萬可進駐 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 2021/10/30 伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 2021/10/28 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 墨爾本 澳洲 海外物業 移民 澳元