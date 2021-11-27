【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 置業家居 2021/11/27 分享： 外形同樣復古的藍牙揚聲器，還有祖國出品。來自Wu Design（巫）的實木CD機，以一體化設計兼具播放功能，同為2.1聲道藍牙揚聲器。標榜大功率輸出的揚聲器，已由第一代的6瓦加強至40瓦，配合動態與解 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 今日 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 今日 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 今日 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 你可能感興趣 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 01:00 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 今日 01:00 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 今日 01:00 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 最新專欄文章 更多 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 今日 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 今日 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 今日 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 2021/11/20 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 科技產品 家具 家電 家居 消費資訊 智能家居 冠狀病毒 藍牙 疫情 空氣污染