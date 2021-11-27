【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器

外形同樣復古的藍牙揚聲器，還有祖國出品。來自Wu Design（巫）的實木CD機，以一體化設計兼具播放功能，同為2.1聲道藍牙揚聲器。標榜大功率輸出的揚聲器，已由第一代的6瓦加強至40瓦，配合動態與解

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