【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 置業家居 2021/11/27 分享： 榮獲美國CES 2021健康與保健類別創新獎（Innovation Awards）的Oblio，早於2020年研製階段，已成為美國《時代》雜誌選為年度最佳發明。革命性設計結合無綫充電站（獲Qi認證）與 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 今日 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 今日 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 今日 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 你可能感興趣 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 01:00 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 今日 01:00 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 今日 01:00 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 最新專欄文章 更多 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 今日 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 今日 【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 今日 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 2021/11/20 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 科技產品 家具 家電 家居 消費資訊 智能家居 冠狀病毒 藍牙 疫情 空氣污染