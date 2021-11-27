【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網 置業家居 2021/11/27 分享： 榮獲今屆Design Shanghai 2021設計大獎的革命性空氣淨化機CleanZone Sky，由瑞士家電品牌IQAir自家研發。創作靈感來自空中雲團的機身，特別改以天花懸掛式設計，利用風琴式實 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 今日 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 今日 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 今日 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 你可能感興趣 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 01:00 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 今日 01:00 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 今日 01:00 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 最新專欄文章 更多 家居智能潮物 結合創意與美學 今日 家居智能潮物 結合創意與美學 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 今日 【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 今日 【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 今日 【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 2021/11/20 DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計 科技產品 家具 家電 家居 消費資訊 智能家居 冠狀病毒 藍牙 疫情 空氣污染