家居智能潮物 結合創意與美學

智能家電繼續引領生活潮流！結合創新科技、現代美學與傳統工藝的時代產物，即使不能擁有，也可滿足眼球。今期筆者特別揀選了來自意大利的Caruso復古留聲機傢俬，還有法國Oblio無綫充電站器兼UV-C消毒

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