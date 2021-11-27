  • 21°C
香港時間 : 20211127日 (六) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家居智能潮物 結合創意與美學

置業家居 2021/11/27

分享：

智能家電繼續引領生活潮流！結合創新科技、現代美學與傳統工藝的時代產物，即使不能擁有，也可滿足眼球。今期筆者特別揀選了來自意大利的Caruso復古留聲機傢俬，還有法國Oblio無綫充電站器兼UV-C消毒

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器
今日
【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器
【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機
今日
【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機
【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網
今日
【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網
【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手
今日
【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手

你可能感興趣

【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器
今日 01:00
【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器
【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機
今日 01:00
【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機
【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網
今日 01:00
【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網

最新專欄文章 更多

【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手
今日
【推介5】瑞典Blueair DustMagnet 5400系列 可作茶几支援語音助手
【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網
今日
【推介4】瑞士IQAir CleanZone Sky 橡木結構支援物聯網
【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機
今日
【推介3】法國Lexon Oblio Qi充電站器兼UV-C消毒機
【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器
今日
【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器
DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計
2021/11/20
DFA Awards 2021凝聚原創力量 推動革新設計
科技產品 家具 家電 家居 消費資訊 智能家居 冠狀病毒 藍牙 疫情 空氣污染

上一篇文章

墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障

下一篇文章

【推介2】中國Wu Design CD機 屬2.1聲道藍牙揚聲器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？