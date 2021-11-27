新盤市場相當熱鬧 1,700伙年底前魚貫登場

新盤及二手市場在今年表現均見理想，今年整體的二手成交量按月表現均較去年佳，截至11月底的整體二手住宅成交數量已超去年全年水平。

數據顯示，今年截至11月24日，全港二手住宅成交量錄約55,668宗，已超

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