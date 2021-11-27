新盤市場相當熱鬧 1,700伙年底前魚貫登場 置業家居 2021/11/27 分享： 新盤及二手市場在今年表現均見理想，今年整體的二手成交量按月表現均較去年佳，截至11月底的整體二手住宅成交數量已超去年全年水平。 數據顯示，今年截至11月24日，全港二手住宅成交量錄約55,668宗，已超 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 綠置居細戶難去貨 造就二手公居屋買賣升不停 2021/11/20 綠置居細戶難去貨 造就二手公居屋買賣升不停 去年「尋寶樂園」 今變遲兩日賣貴一球 2021/11/13 去年「尋寶樂園」 今變遲兩日賣貴一球 發展商「一批即推」積極散貨 料新盤保持熱鬧 2021/11/06 發展商「一批即推」積極散貨 料新盤保持熱鬧 挾北部都會概念 #LYOS以入場銀碼細取勝 2021/10/30 挾北部都會概念 #LYOS以入場銀碼細取勝 海茵莊園「價細」登場 力吸上車及投資客 2021/10/23 海茵莊園「價細」登場 力吸上車及投資客 二手市場 一手市場 土地註冊處 皓日 The YOHO Hub發展項目