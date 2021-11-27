45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 副刊版 2021/11/27 分享： 都市人時刻追追趕趕、營營役役，每日在走馬看花時，難免有一剎會驟然想逃離這煩囂城中，放低一身束縛重擔。而近年流行的森林浴，就是鼓勵人走進大自然，以五感感受森林，讓心靈回復平靜。位於港島西的龍虎山環境教育 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 今日 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 2021/11/26 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物 2021/11/26 設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 2021/11/25 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 2021/11/23 MOKO動樂園！開幕 4大專區設50米全港最長攀爬牆 香港 健身 大自然 行山 山頂 薄扶林 公園 瀕危物種 行山徑 蝴蝶