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45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美

副刊版 2021/11/27

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都市人時刻追追趕趕、營營役役，每日在走馬看花時，難免有一剎會驟然想逃離這煩囂城中，放低一身束縛重擔。而近年流行的森林浴，就是鼓勵人走進大自然，以五感感受森林，讓心靈回復平靜。位於港島西的龍虎山環境教育

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欄名 : 本地遊

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