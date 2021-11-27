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烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑

副刊版 2021/11/27

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隨着低碳水化合物和生酮飲食的飲食方法大流行，被譽為超級食物的牛油果變得非常受歡迎，更有餐廳以牛油果為主題食材。烹飪達人Celia今次教一道牛油果青醬煙肉扁意粉，以牛油果蓉代替我們常吃的紫蘇松子仁青醬，

...

欄名 : 廚師教室

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前設計師疫下轉行賣叉燒 1年開7間店目標向世界出發
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