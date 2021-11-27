烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 副刊版 2021/11/27 分享： 隨着低碳水化合物和生酮飲食的飲食方法大流行，被譽為超級食物的牛油果變得非常受歡迎，更有餐廳以牛油果為主題食材。烹飪達人Celia今次教一道牛油果青醬煙肉扁意粉，以牛油果蓉代替我們常吃的紫蘇松子仁青醬， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 2021/11/20 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 2021/11/06 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜 2021/10/30 烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜 因《魷魚遊戲》之名 烹飪達人教韓式芝士拉絲魷魚 2021/10/22 因《魷魚遊戲》之名 烹飪達人教韓式芝士拉絲魷魚 大廚教煮香草燴牛肋條 用美國牛格外有牛香 2021/09/15 大廚教煮香草燴牛肋條 用美國牛格外有牛香 餐廳 廚師 素食 檸檬 處理器 三文治 色素