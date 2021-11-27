電競會變成奧運項目嗎？

今年東京奧運開幕前，國際奧委會舉辦了「奧運虛擬系列賽」（Olympic Virtual Series），玩家可以透過Zwift等虛擬遊戲，體驗單車、棒球、划船等運動賽事，可說是第一次把電競加入至奧運的宣傳環節；國際奧委會還表示，2028年美國洛杉磯奧運會可能將電競納入為正式比賽項目。

國際奧委會當然不想錯過如此具有人氣和吸金能力的產業。近30年來，奧運主辦國為基礎設施和華麗典禮投入了大量資金，讓奧運演變成財政黑洞，2016年里約熱內盧奧運超支200億美元，本屆東京奧運亦預計將超支約124億美元，對上一次賺錢的奧運會已經是1984年。財務負擔令申辦的城市愈來愈少，因此加入擁有5億觀眾、年收益超過10億美元的電競產業，將有助挽回信心。

除此以外，主流運動對年輕一代的吸引力，似乎逐漸褪色。一項調查顯示，16至19歲的英國男孩中，只有28%曾現場觀看過傳統體育比賽，但有57%經常玩電子遊戲。電競成為奧運項目有助維持吸引力和觀眾增長，而廣告收益和電視轉播權正是國際奧委會的重要收入來源。

國際奧委會 訂3大條件

要成為奧運項目，國際奧委會訂立了3項條件：第一，是該項運動要有一個全球性組織。國際電子競技總會（International eSports Federation）在2008年成立，經多年發展後，多國都推行有系統的聯賽、培訓體系、接受商業贊助等，性質近似專業體育項目。

第二，是需要有足夠多的人、在足夠多的地區參與；具體而言，要有男性在75個橫越4大洲的國家中，又或是有女性在40個橫越3大洲的國家中進行這項運動。這項條件也難不到電競產業，它已經同時有男性及女性玩家，分布在6大洲約150個國家。

第三項條件卻一直沒有太明確的答案：電競必須是一種「運動」。支持者認為，電子競技本身極具競爭性，專業團隊在體育館比賽時，往往座無虛席，2020年「英雄聯盟」（League of Legends）的冠軍決賽在全球便有4,400萬人觀看。

支持者亦指出，電競與許多常規運動一樣，講求手眼協調、靈巧敏捷、團隊合作和強大的心理素質，而且從歷史角度看，許多運動起初都不受歡迎：14世紀，英格蘭國王愛德華二世便試圖禁止足球，因為他認為男孩子更應該學習箭術；19世紀的美國教會曾反對棒球，因為擔心它太好玩；同理，電競也可能導致現代守舊人士的偏見。

然而，反對者也提出充分的理由：奧運會的宗旨之一，是友誼和促進和平，可是大部分的電競遊戲，例如上述的「英雄聯盟」和「絕對武力」系列（Counter-Strike，簡稱CS）等，都包含血腥暴力和殺戮情節；另一方面，整個電競遊戲的生態圈都是商業化的，例如籃球運動無人擁有，每個人都不用花費太多便可參與，進行運動時也不必構成交易行為，可是「英雄聯盟」遊戲本身便歸騰訊所有，每一位參與的專業選手或新手，往往都課金予單一公司。

倘加入電競 奧運增收益

關於暴力元素，筆者的意見是：一些與戰鬥有關的運動，後來也成為奧運項目，例如標槍和摔跤自公元前708年起被納入奧運，射擊、劍擊等項目其實是由訓練士兵的課程中演變而來；至於商業元素，正如本文開首提及，現代奧運本身便是一項巨型商業專案，不論在宣傳或財務上，加入電競成為奧運項目，將是一項巨大的激勵。

電競已成為2022年杭州亞運會的正式項目，一共有8個子項目入圍，分別是「英雄聯盟」、「王者榮耀」、「和平精英」、「爐石傳說」、「刀塔2」、「夢三國2」、「街霸5」和「FIFA Online 4」，項目成績將計入國家獎牌榜。然而，根據香港浸會大學早前進行有關本港電子競技發展的調查，有49%受訪者不同意電子競技成為亞運正式項目，看來當局要加強市民對電競產業的認知，才能使這門新興產業蓬勃發展。

▲ 倘加入電競成為奧運項目，不論在宣傳或財務上，將是一項巨大的激勵。（法新社資料圖片）