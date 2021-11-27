致力與內地通關 拓後疫情新局面

本港疫情漸趨緩和，民間要求盡快通關的呼聲愈來愈高，經過早前兩地衞生官員預備會議，由國務院港澳辦和國家衞健委組織的內地疫情防控專家團，日前已完成在港的4天考察，期間主要探討開關後兩地防疫及追蹤上接軌的問題。

專家團成員包括來自國家衞健委、廣東省、深圳市及珠海市等的疫情防控專家，考察期間先後到訪檢疫酒店、社區檢測中心、政府認可檢測私營化驗所，以及貨櫃碼頭等地，了解本港在隔離、檢測、化驗、防控等工作流程，亦有了解政府推行的「安心出行」應用程式，探討程式是否足夠與內地健康碼對接。

安心出行普及 防疫更臻完善

事實上，現時香港大部分商戶均接受顧客使用「安心出行」程式，而且經過政府過去一年的努力，程式的功能亦漸趨完備，早前有市民擔心程式會洩露私隱，被證實為無稽之談，商戶及各業界代表亦開始態度軟化，認為進出公共場所強制使用「安心出行」程式實際可行，政府控疫工作將因而更臻完善。

據隨團本地專家透露，內地專家願意妥協，港府毋須強迫市民使用有追蹤功能的健康碼，並且接受「安心出行」作為港人進入內地後的行蹤紀錄，相信有待推出進階版的「安心出行」，香港健康碼才能與內地正式接軌。

由於內地幅員廣大，相信港人進入內地後必須在每站也要強制記錄行蹤，不應准許使用填表方式，如有市民通關後拒絕記錄行蹤，相關罰則亦應切實執行，以儆效尤，有需要時政府亦應授權收集行蹤數據，以更快、更有效追蹤個案。

另外，相信內地專家亦看到，香港雖然防疫已做得不錯，但仍有漏洞要堵塞。早前機場酒店有兩名檢疫住客先後確診，根據病毒基因圖譜結果，估計病毒經空氣傳播，檢疫酒店有必要加強監察，防止個案交叉感染。

事實上，本港與內地對機組人員檢疫豁免安排差距較大，雖然港府最近已盡力取消豁免群組，但基於種種理由仍容許數類豁免人士出入境毋須強制隔離。機組及港囗工作人員，以及貨櫃碼頭的人流及物流問題，往往造成外來輸入的最大隱憂，一旦兩地實施通關，「走漏眼」個案恐怕會引發更大範圍的爆發，兩地如能在這方面做到一致，則有望早日實現完全開關的可能。

宜先處理商務 家庭團聚申請

經過港府與內地磋商，兩地將實施有限度通關，據可靠消息指，初期通關相信會有配額制，每天容許不多於1,000人透過商務通關，以先到先得形式申請。除了商務往來，相信亦會有很多跨境學童和以家庭團聚為由的申請個案，政府宜優先處理商務和家庭團聚的通關申請，再考慮旅遊探親等申請個案；初期亦不宜全面開放各關口，可首先考慮開放羅湖和港珠澳大橋關口，待整體制度實行無誤後才陸續增加配額。

兩地亦應在防疫抗疫上加強信息交流，以便更快追蹤兩地懷疑及確診個案，倘若有任何「走漏眼」或海外個案引發小型爆發，通關安排很可能需要暫停。香港以往也曾與新加坡商討疫苗氣泡等措施，但礙於兩地疫情不穩，始終未能成功。今次如能成功實現與內地通關，將是本港爆發疫情以來首次與其他地方進行互信有序的疫苗氣泡通道，相信港府今次必定會全力以赴，締造後疫情新局面。（文章只代表個人立場）

▲ 內地疫情防控專家團早前抵港考察，探討兩地開關後防疫接軌上的問題。（政府新聞處圖片）