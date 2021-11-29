愛因斯坦歧視中國人？ 答案香港尋

愛因斯坦的「廣義相對論」大家即使不明白也聽過，但知不知道大約100年前的11月，愛因斯坦獲宣布頒予諾貝爾物理學獎時，正在香港。1922年11月9日，愛因斯坦和第二任太太艾爾莎坐郵輪「北野丸」號（SS Kitano Maru）抵達香港，獲猶太商人接待遊覽了太平山頂及淺水灣等，是他首次來港。據媒體引述當年報章《The Hong Kong Telegraph》報道，愛因斯坦曾表示被香港的風景吸引，令他想起另一家鄉瑞士，又稱希望能到香港大學授課，惜未能圓夢。

當天，瑞典皇家科學院公布他獲得1921年諾貝爾物理學獎，但那時通訊不似今天靠手機、上網得知天下事，身在香港的愛因斯坦懵然不知，直至離港坐船到上海期間收到電報，才得悉自己獲頒諾貝爾獎。

愛因斯坦曾經兩次來港，每次均只逗留一天，沒有舉行過公開演講，另一次在大約兩個月後，1923年1月5日，在同一次遠東之旅從日本返回歐洲途中，郵輪重臨香江靠岸短暫停留。他受邀到當時稱為猶太人康樂會的猶太人社區中心，接受獲得諾貝爾獎的祝賀。其實，這位物理巨人與香港的淵源，不單只這些遊歷記載，還引發了一場風波，被西方媒體指他歧視中國人。

本身是猶太裔的愛因斯坦，在1922年10月接受日本《改造》雜誌社邀請，到日本講學，他與妻子展開長逾5個月的遠東及中東旅程，順道探望在亞洲的猶太社區。

他到過錫蘭（今斯里蘭卡）、新加坡、香港、上海、日本、巴勒斯坦等。期間寫下旅行日記，使用了被指帶歧視的字眼，記下途中有關人和事的各種印象。這些日記用德文寫，2018年，美國普林斯頓大學出版社出了英文版《The Travel Diaries of Albert Einstein：The Far East, Palestine & Spain 1922-1923》，部分內容首次發表，有西方媒體引述批評聲音指，「日記將愛因斯坦另一面展現無遺，暴露了他對不同國家民眾的成見……將他人描繪為生理上劣等的人，顯然是一種歧視。」

根據媒體引述日記，愛因斯坦寫到在香港的首天，有這樣的感受（由於本文篇幅關係，不予節錄英文）：「……受苦的人，男人和女人，為每天5美分打石頭、搬石頭。這樣一來，富於生育能力的中國人，受到麻木不仁經濟機器的嚴厲懲罰，我想他們在遲鈍愚昧中幾乎沒有注意這一點，但看到這一點是令人難過的。」

形容中國人 勤勞骯髒沒精打采

第二天，他和妻子去了九龍，日記如此記述：「勤勞的、骯髒的、無精打采（或冷漠）的人們，房子公式化、陽台像蜂巢，所有建築緊靠一起，單調乏味……中國人吃飯時不坐在長椅上，而是像歐洲人在茂密樹叢裏大小便時那樣蹲着……連孩子也沒精打采，看起來冷漠。如果中國人取代所有其他民族，那將是遺憾的事，對我們這些人來說，光是這樣想想，就覺得鬱悶。」他還寫：「我注意到男人和女人幾乎沒甚麼分別，我不明白中國女性擁有甚麽致命吸引力，能讓男性如此着迷，以至於無力抵抗繁衍後代此令人驚歎的賜福。」

這本遊歷日記編譯為英文時，用字出現過爭議，英文版指愛因斯坦用industrious、filthy和lethargic來形容中國人，中譯分別為勤勞、骯髒和沒精打釆（或冷漠），沒有很大冒犯之意，骯髒在當時而言，畢竟是個客觀事實，有人指因此質疑愛因斯坦是冤枉。然而，德文原字stumpfes，確有遲鈍之意，只是同一個字英譯者在其他地方有時譯lethargic，有時又譯obtuse，就確是解遲鈍。

那麼，愛因斯坦真的在大約100年前那次遠東遊歷中歧視華人，準確點來說，歧視香港人了？我覺得，需要看時代背景來評價人和事。這是上世紀20年代的一段旅程中，愛因斯坦本來沒打算公開的私人日記，對從未體驗過的國家和人的思考，私人日記是個人思想的延伸，思想是無罪的。我們沒有私下批評過人嗎？這些日記反映的是那個時代，是時代思潮一部分，那時的中國人給外界也許就是這樣的印象。

愛因斯坦也非只是負面評價中國人，在上海說：「中國人髒兮兮的、飽受折磨的、心地善良的、溫和的……」第二次重臨香江，見到有人拖着磚頭上山：「乃地球上最可憐的人，他們謙虛、和藹和樸素，回報卻是受殘酷壓迫虐待，待遇比牛還差。」也許我們得接受愛因斯坦同樣也是常人，在不同種族的認知上是複雜的，外人看名人，印象只是平面、片面，而非名人整個立體。

世事並不是非黑即白，愛因斯坦的相對論難明，人的行為也不容易，亦不應片面理解。就像相對論，只能夠讓我們知多一點點宇宙萬物，要全面認識宇宙和人，幾近不可能。

▲ 1922年11月，愛因斯坦獲宣布獲頒諾貝爾物理學獎時，他正和第二任太太坐郵輪抵港。