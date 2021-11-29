除了電競作為運動、職業和大生意外，正了解中國新一代的特徵，也有不少發現可分享。不同於外國對Z世代界定為一九九五年至二○○九年出生一代，有主要的調研機構，把現在主力的新一代（中國版本的Z世代），定義為一九九八年至二○一四年出生。

所謂同代年輕人，更多是指這代人在成長過程有重要共同經歷。以中國而言，這種社會大事件，調查認為是○三年沙士、○八年汶川地震及北京奧運，直到二○二○年新冠疫情。在這時間綫上前後出生，大概起碼已有五到六歲具明顯記憶的孩子，方可算進來。

若用這定義，現在全國這代出生的新青年，約有二點八億，佔人口的百分之十八，可支配每月開支平均三千五百元（人民幣，下同），高於全國平均的二千五百六十一元，而且也是更捨得花的一代。是單孩制度下的獨生子女，可能也是最後一代獨生子女，當然也被稱為移動網的原居民，而且要形容為：他們活在網中。購物當然是電商網購，喜愛綫下逛街的話，主要是為了那種網上沒有的真體驗和展示感，亦即，他們一就不上街逛，要逛的話，必要找具很高體驗感（深度單一主題令他們流連較久之地）及拍出「好片率」特高的空間（主題商場、沉浸活動、網紅打卡店）。消費上，特別重視朋友圈及KOC（Key Opinion Consumer）真用家的推薦。

由於格價方便，購物前，可以貨比三十家。二○一二年後才出生的話，可能基本上沒見過現金。對牌子忠愛度而言，已沒如上一輩那種硬要用外國大牌子來肯定自己的情意結——不少報告指出他們更傾向國潮牌子，但我個人觀察只能說他們對牌子的國家屬性沒上一代那麼敏感。在追流行偶像和煲劇方面，則看到明顯的亞洲文化屬性，如對韓潮的迷戀已超過我們當年的哈日潮。