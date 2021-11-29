  • 20°C
香港時間 : 20211129日 (一) 02:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盲目減澱粉質無助減脂

副刊版 2021/11/29

分享：

天氣轉涼，相約男友一連兩日吃了火鍋和煲仔飯。翌日上磅時，男友發現體重上升了數磅。

他嚷着：「糟糕了，不知不覺胖了，事不宜遲，我今晚決定晚餐不吃澱粉質，再到健身室跑步，消耗周末多吃了的脂肪。」

我無奈地說：「減少攝取澱粉質而不減脂肪，是治標不治本的方法，減去的就只是水份。」

當下衝勁十足的他，當然沒有理會……

晚餐時，男友只吃雞胸肉和蔬菜，之後便到健身室跑步。大半小時後，他拖着累透的身軀回家。甫打開門，他便大叫：「跑了半小時很餓呢！可以幫我煮碗香腸即食麵嗎？」

我震驚地回應道：「你只跑了半個小時，燃燒了大約三百卡；而一個即食麵則有四百四十五卡，再加一條香腸約九十卡，即是你還多攝取了二百三十五卡，足足一碗多飯的卡路里呢！」我頓了一頓再說：「你晚餐沒吃澱粉質便跑去做運動，當然會肚餓。正確的減脂肪方法，應是吃足夠碳水化合物和蛋白質，減少脂肪攝取量，再配合適量運動，以提供足夠能量、維持新陳代謝率和有效地減脂。很多人以為單靠運動便可減脂肪，但其實減肥始終八成靠飲食，兩成靠運動呢！」

聽罷，男友還是說：「但我真的很餓呢，那我現在可以吃甚麼？」

「我現在煮一碗烏冬給你，下次謹記不要胡亂節食減肥了！」我無奈地說。

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

喝下去的熱量
2021/11/23
喝下去的熱量
日本柿含糖量
2021/11/22
日本柿含糖量
奶類以外
2021/11/16
奶類以外
蜜糖水可增強抵抗力？
2021/11/15
蜜糖水可增強抵抗力？
三文魚的另類好處
2021/11/09
三文魚的另類好處
減肥 運動 健身 蛋白質 澱粉質 天氣

上一篇文章

沒有想過

下一篇文章

天然減肥保健茶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？