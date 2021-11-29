盲目減澱粉質無助減脂

天氣轉涼，相約男友一連兩日吃了火鍋和煲仔飯。翌日上磅時，男友發現體重上升了數磅。

他嚷着：「糟糕了，不知不覺胖了，事不宜遲，我今晚決定晚餐不吃澱粉質，再到健身室跑步，消耗周末多吃了的脂肪。」

我無奈地說：「減少攝取澱粉質而不減脂肪，是治標不治本的方法，減去的就只是水份。」

當下衝勁十足的他，當然沒有理會……

晚餐時，男友只吃雞胸肉和蔬菜，之後便到健身室跑步。大半小時後，他拖着累透的身軀回家。甫打開門，他便大叫：「跑了半小時很餓呢！可以幫我煮碗香腸即食麵嗎？」

我震驚地回應道：「你只跑了半個小時，燃燒了大約三百卡；而一個即食麵則有四百四十五卡，再加一條香腸約九十卡，即是你還多攝取了二百三十五卡，足足一碗多飯的卡路里呢！」我頓了一頓再說：「你晚餐沒吃澱粉質便跑去做運動，當然會肚餓。正確的減脂肪方法，應是吃足夠碳水化合物和蛋白質，減少脂肪攝取量，再配合適量運動，以提供足夠能量、維持新陳代謝率和有效地減脂。很多人以為單靠運動便可減脂肪，但其實減肥始終八成靠飲食，兩成靠運動呢！」

聽罷，男友還是說：「但我真的很餓呢，那我現在可以吃甚麼？」

「我現在煮一碗烏冬給你，下次謹記不要胡亂節食減肥了！」我無奈地說。