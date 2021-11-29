女友S問：「食極那隻聲稱可補血的補品，毫無成效，手腳仍長期冰冷，面無血色，為何補極都無用？」我看她的舌頭呈暗紫色，再看舌下靜脈有點黑粗，代表有瘀血，舌邊緣有齒痕，氣虛，加上舌苔白膩，有寒濕，是典型香港女性體質。「未處理身體上的瘀血，補極都無用啊！」我說。她隨即檢閱手腳說道：「我無bruises（瘀傷）喎！」

中醫的瘀血和西醫的瘀傷，是很不同的概念。西醫着眼看得見（observable）、可量度（measurable）的身體狀況，而中醫奧妙之處，是顧及肉眼觸不到的層面。中醫的氣虛血瘀，應如何理解呢？是指氣無力推動血，引致血行不暢，繼而瘀阻不行。若行血阻滯，再補血也是徒然，當然要先解決行血化瘀的問題，那是中醫極具邏輯的斷症和治病思維。

中女朋友們容易出現以下身體狀況：一、已過青春期仍反覆長痘痘，尤其面頰兩旁；二、長出黃褐斑；三、乳腺增生；四、月經量遞減（或兩三天完），甚至有瘀紅黑血塊；五、小腿皮膚開始乾及粗糙；六、腳跟有裂紋；七、睡眠質素不良，多為淺睡；八、記憶明顯變差；九、手腳長期冰凍；十、肩膀僵硬，若再加諸前述之舌頭狀況，那就是內有瘀血了。

我發現，中醫藥裏的「桂枝茯苓湯/丸」，對上述身體狀況的中女朋友頗有幫助。桂枝入心經，亦可暖肝；茯苓入脾經，可助袪濕；赤芍入肝經，跟丹皮、桃仁起活血化瘀之用。肝藏血、脾統血、心主血脈，此方同時調肝、脾、心，是氣虛血瘀體質女性的恩物。當然，每位女性身體狀況不同，或寒濕太重，要先處理，就得請教專業中醫師了。

女友S服了兩個月，某日開心報喜：「最明顯是臉頰痘痘終於消失，經期由兩天半延伸到四天，手腳冰冷現象也改善了！」現時，不少保健產品強調補這補那，聽落很吸引，但各人體質有異，未處理好當下身體狀況就去補，可能適得其反。