  • 20°C
香港時間 : 20211129日 (一) 02:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為何補極都無用

副刊版 2021/11/29

分享：

女友S問：「食極那隻聲稱可補血的補品，毫無成效，手腳仍長期冰冷，面無血色，為何補極都無用？」我看她的舌頭呈暗紫色，再看舌下靜脈有點黑粗，代表有瘀血，舌邊緣有齒痕，氣虛，加上舌苔白膩，有寒濕，是典型香港女性體質。「未處理身體上的瘀血，補極都無用啊！」我說。她隨即檢閱手腳說道：「我無bruises（瘀傷）喎！」

中醫的瘀血和西醫的瘀傷，是很不同的概念。西醫着眼看得見（observable）、可量度（measurable）的身體狀況，而中醫奧妙之處，是顧及肉眼觸不到的層面。中醫的氣虛血瘀，應如何理解呢？是指氣無力推動血，引致血行不暢，繼而瘀阻不行。若行血阻滯，再補血也是徒然，當然要先解決行血化瘀的問題，那是中醫極具邏輯的斷症和治病思維。

中女朋友們容易出現以下身體狀況：一、已過青春期仍反覆長痘痘，尤其面頰兩旁；二、長出黃褐斑；三、乳腺增生；四、月經量遞減（或兩三天完），甚至有瘀紅黑血塊；五、小腿皮膚開始乾及粗糙；六、腳跟有裂紋；七、睡眠質素不良，多為淺睡；八、記憶明顯變差；九、手腳長期冰凍；十、肩膀僵硬，若再加諸前述之舌頭狀況，那就是內有瘀血了。

我發現，中醫藥裏的「桂枝茯苓湯/丸」，對上述身體狀況的中女朋友頗有幫助。桂枝入心經，亦可暖肝；茯苓入脾經，可助袪濕；赤芍入肝經，跟丹皮、桃仁起活血化瘀之用。肝藏血、脾統血、心主血脈，此方同時調肝、脾、心，是氣虛血瘀體質女性的恩物。當然，每位女性身體狀況不同，或寒濕太重，要先處理，就得請教專業中醫師了。

女友S服了兩個月，某日開心報喜：「最明顯是臉頰痘痘終於消失，經期由兩天半延伸到四天，手腳冰冷現象也改善了！」現時，不少保健產品強調補這補那，聽落很吸引，但各人體質有異，未處理好當下身體狀況就去補，可能適得其反。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

圍城內外
2021/11/26
圍城內外
酒肉朋友
2021/11/25
酒肉朋友
如何捱過二十一日
2021/11/24
如何捱過二十一日
粵劇人養生之道
2021/11/23
粵劇人養生之道
當阿姐與家英遇上莎士比亞
2021/11/22
當阿姐與家英遇上莎士比亞
養生 月經 暗瘡 利嘉敏

上一篇文章

天然減肥保健茶

下一篇文章

金錢、性與暴力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？