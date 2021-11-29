city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 副刊版 2021/11/29 分享： city'super全新品牌city'super EKI便利店於今日進駐港鐵金鐘站，EKI即日文「駅」，顧名思義就是坐落於車站的微型版city'super店舖。EKI佔地420呎，提供超過700款產品 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 今日 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角 2021/11/26 四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角 The Cakery推全新聖誕糕點系列 2021/11/24 The Cakery推全新聖誕糕點系列 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 2021/11/22 汀蘭居推聖誕海鮮自助晚餐 12月10日前訂享8折優惠 J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝 2021/11/22 J's Bar Bistro X 護膚品牌est推下午茶送價值$1,000美容體驗套裝 日本 產品 品牌 美食 港鐵 港鐵 飲品 牛肉 下午茶 麵包