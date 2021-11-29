The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場

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副刊版 2021/11/29

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日本動畫《鬼滅之刃》去年一炮而紅，其電影版《鬼滅之刃劇場版-無限列車》更在全球熱賣。官方宣布《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」將於12月5日率先在日本地區開播，現The ONE地下露天廣場已搖身一變「無

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欄名 : 新鮮熱辣

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