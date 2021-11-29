立陶宛伸手台灣 透出歐盟自強攻略

手套有不少文化含義。歐洲中古騎士找人決鬥，會把鐵甲手套（gauntlet）拋到對方跟前。這被視為一種侮辱。在那個極講究個人榮譽的時代，對方往往只能拾起來示意接受挑戰。即使後來鐵甲手套消失，變成毛皮或布造的gloves，但紳士找人決鬥仍會拋手套。因此throw down the gauntlet（拋下鐵甲手套）講法一直保留，並引伸為發起挑戰。

與此同時，白色手套予人感覺潔淨高貴，故英語用white-glove service來形容高質素服務。但中文「白手套」意思卻完全不同，指的是經中間人以合法外表，從事敏感灰色地帶以至非法的活動，好比髒手戴了白手套看起來就乾淨那樣。

歐盟非全針對中方 重點科技自強

波羅的海小國立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，容許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，觸發中國與立陶宛外交關係降為代辦級。歐盟立場耐人尋味，重申並不認為成員國立陶宛的行為有違一個中國政策，也就是立陶宛「沒有錯」，但同時又強調風波「首先是中立兩國之間的事」，似乎無意進一步介入力挺立陶宛。

立陶宛公然把手伸到台灣，挑戰一中原則，當然就是向中方拋下鐵甲手套。至於立陶宛背後的歐盟，表面上模稜兩可、事不關己，實質不排除是以立陶宛為白手套的幕後操盤手。惟歐盟此舉目的並非完全針對中方，重點在於科技自強、邁向戰略自主。

立陶宛本與中國無仇無怨，突然大爆矛盾很是「無厘頭」，一般認為離不開美國煽風點火，這都不假。

立陶宛歷史悲情滿滿。俄羅斯還未興起時，波蘭立陶宛聯邦就已是東歐強權，稱霸今天波蘭至俄國西境的大片土地。後來歷史發展眾所周知，波蘭三遭俄普奧瓜分，立陶宛也反覆受沙俄、納粹與蘇聯吞併。現代立陶宛地緣上無足輕重，但自居「前綫國家」，以美國盟國身份奉行親美反俄政策，擔當「民主世界」對抗「威權」的先鋒，哪怕俄羅斯就在身旁且是最大貿易夥伴。

中俄官方宣揚兩國關係達到歷史最高水平，多少影響了立陶宛對中國觀感；尤其拜登當選總統後強調重新團結美國盟友、高舉價值觀外交旗號，正好切中立陶宛心理。

立陶宛如歐盟白手套 對華防火牆

立陶宛右翼政府去年底上台後，可謂站到歐洲反華第一綫，退出了中國-中東歐「17+1」合作，跟隨美國宣稱新疆「種族滅絕」，在准設「台灣代表處」事宜上甚至比美國更出位，做了美方至今也未敢做的事。美國政府亦此地無銀的，自動捲入中立兩國外交風波，公開一邊倒支持立陶宛。

不過，中立鬧到斷交邊緣，事件看來有歐盟成分的另一面，這也不容忽視。

歐盟雖不像美國般有意遏制中國，但渴求戰略自主，自成一極地應對各種議題，意味不會再對其他大國唯唯諾諾。歐盟想從政治上掙脫美國凌駕、經濟上不再依賴中國，這並非要與中美翻臉，但合作和分歧會對等擺開，從前的融洽俱往矣。

歐盟在台海議題找到對華戰略自主着力點，內部聲音多元正是其操作空間。布魯塞爾遵守一個中國的官方立場未變，而德法等大國與中國大陸生意頻繁，也不方便親自上陣。但正如歐盟可以有一個三次否決集團以人權議題攻擊中國的匈牙利，歐盟也可以有一個拿台灣問題玩火的立陶宛。立陶宛以本國名義擴大與台灣當局接觸，就宛如歐盟的白手套，是歐盟在中方一旦興師問罪時可以撇清關係的防火牆。

那歐盟猶抱琵琶半遮面地打台灣牌幹甚麼？意識形態和地緣政治倒是其次。亞太爭雄是中美之間的事，兩岸是分是合歐盟應該不太關心。歐盟看中的，是台灣芯片科技。

立陶宛有「光」 與台芯片互補長短

立陶宛敢於衝撞中國，因為認為自己沒甚麼好輸，官員抱怨立陶宛在華投資規模，要比中國在立投資多10倍。當然，立陶宛與台灣生意更少，2019年貿易額只有與中國大陸的約十五分一。不過，立陶宛着眼的，應當是自家與台灣科技產品的互補潛力，足以賭上與中國大陸的關係。反正歐盟內部沒有關口，立陶宛需要的中國東西，經歐盟其他國家一樣可以拿到。

歐盟在大國科技競賽中常被低估。是的，歐洲在人工智能、物聯網、數字交易等網絡科技範疇都已落後，但談到不少高端製造業技術，歐洲國家仍然獨當一面。例如荷蘭光刻機、德國及意大利重型燃氣輪機、瑞典高端軸承鋼、捷克掃描電子顯微鏡等，這些技術都融入其他產品和服務之中，平時較少受到注意，但其實對現代社會都非常重要。

立陶宛鐳射光學技術就是另一例子。立陶宛在這個領域是個大國，80%產品出口世界各地，年銷售2,000萬歐元。該國在皮秒（萬億分之一秒）鐳射光譜儀方面，佔有全球一半市場。

鐳射光學技術在生物醫學、化學、工業生產等環節中都被廣泛應用；更重要的是，這是矽光（silicon photonics）芯片的關鍵。矽光芯片能使數據傳送更快更遠，美國Intel是現時研究龍頭，台灣芯片業也躍躍欲試，但難就難在缺乏鐳射光學經驗。因此，立陶宛與台灣目前各拿着半塊拼圖，台灣有「矽」，立陶宛有「光」，接下來怎樣，呼之欲出。

立陶宛出手背後，無疑就是歐盟芯片急起直追的大計。歐盟委員會10月公布明年行政計劃，擬屆時提出「歐洲人芯片法」，目標是「促成歐洲先進芯片生態系統，提升創新能力，鞏固供應鏈，並為歐洲開創性科技拓展新市場」。歐盟要從無到有，最快捷途徑不外乎找當今芯片一哥台灣合作，互補技術長短。台灣方面肯定樂見這個機會。

可見，中國與立陶宛此時鬧僵，背後除了美國，也有着歐盟的邏輯。

其實歐盟推動戰略自主，美國亦要適應新常態。法國力倡的「歐洲軍」近日有些進展，草案提出在2025年建成5,000人常備快速部署部隊，應對全球潛在需要歐盟軍事干預的情況。歐盟對美國「戒奶」，也罕有獲得美國國務院顧問口頭支持；美方似乎有意在美英澳核潛艇合作得罪法國風波後，修補美歐關係。

歐盟自主挑戰大 暫難擺脫美保護

當然，歐盟實現自主的挑戰仍不小。目前建軍構想遠不足以擺脫依賴美國保護，歐盟各成員國政治意願也是個問題。芯片方面，歐盟打算在2030年前投入30億歐元，與南韓同期計劃投資400億美元無法相比。

但不管結果如何，歐盟路綫已定，中歐、美歐關係結構性調整，外交進入折騰階段看來在所難免。德國三黨上周達成組閣協議，就竟提及中國十數次，且看這個歐盟龍頭國家新政府上任後有何實際行動。

▲ 立陶宛容許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，歐盟立場耐人尋味，到底在盤算甚麼？（路透社資料圖片）