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上水廣場萌爆麵包犬任打卡 限定甜點美食迎治癒聖誕

行政人員版 04:00 2021/11/29

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今個聖誕仲未計劃去邊慶祝？黛安聽公關姊妹講，Landmark North上水廣場今年聯乘日本著名可愛治療角色系列《Yeastken》，即日至明年1月2日，以萌爆剛出爐麵包犬造型做主題，打造4大打卡熱點，仲有「麵包犬」造型嘅限定甜品等緊你，即刻約埋班好姊妹去打卡啦！

近7米高嘅麵包犬巨型聖誕樹，喺上水廣場2樓中庭，而1.5米高、逾2米長嘅巨型「柴犬麵包」，同萌爆「薩摩耶菠蘿麵包」與「貴賓狗漢堡」都會陪你過聖誕。

姊妹話，同層212號舖更特別打造成柴犬治癒繪本所同甜品期間限定店，除展出Yeastken麵包犬漫畫繪本外，期間限定店會發售由Hami Bakery主理嘅聖誕限定版甜品，仲首度聯乘上水廣場ABC Bakery期間限定獨家發售「麵包犬軟綿綿厚吐司」同「麵包犬日式燒餅」，咁可愛點捨得放入口呢。另外，商場5樓嘅戶外空中花園首度開放，打造成Pet Pet夢幻光影花園，等你可以帶埋主子一齊打卡。

活動期間商場設麵包犬手工曲奇工作坊，以電子貨幣即日消費滿$300，或The Point會員憑1,000積分即可以參加，名額有限，先到先得㗎。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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