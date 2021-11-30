勇於突破自我　專利助研發成果開創新天地

為了實踐「突破自己」的念頭，擁有3D動畫製作人、電腦程式員、公司老闆等多重身份的桂濱決定開啓新領域，將人體解剖學及時裝知識融入電腦編程，由零到一，花多年時間研發出全球首個實時虛擬自動試衫系統。



受到荷里活電影《阿凡達》在虛構場景中建構及模擬近乎真人的數碼合成人物技術所啓發，桂濱10年前便開始大膽構思以編程開發數碼角色虛擬技術。經過不懈的努力，數碼人形（虛擬替身）科技，又稱Quantum Human，成為他創科路上的第一個里程碑。

▲ Quantum Human技術可應用於遊戲設計。

桂濱的另一重大突破是專為虛擬替身而設的虛擬試衫技術Quantum Fit，今年首度於海港城體驗館亮相。「不少人都試過在未有試身的情況下買錯衣服尺碼，特別在疫情下愈來愈多人網購，顧客因買錯衣服而產生的退貨、重新包裝、無法準確衡量存貨等問題都增加了商家的成本。」桂濱表示，利用虛擬替身結合虛擬試衫技術可解決以上困難，技術更可有助實踐環保，以及讓業務可持續發展。

▲ 利用虛擬替身結合虛擬試衫技術，有望解決時裝界的困難。

坐擁專利優勢 成果突圍而出



桂濱多年來榮獲多個創科獎項，而Quantum Human及Quantum Fit均已獲取專利。桂濱表示，專利能保護研發的成果，並為商品增加價值，「成功申請專利證明產品具有一定的獨特性，往後亦可以行使法律權利保護產品，對投資者而言，則可提升他們的信心。」



桂濱近來更應用了Quantum Human技術，對海洋公園新開幕的科技互動體驗館「探索號R」（Explorer R）提供技術支援，為到訪的兒童創建虛擬分身。桂濱表示，「在投標過程中，有很多一流的國際級企業共同競投，正正因為擁有專利的優勢，才令我的研發成果突圍而出。」

▲ 桂濱近來為海洋公園的「探索號R」提供技術支援，利用科技學習讓小朋友學習有關科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（(Mathematics），即STEM學科的知識和技能。

拓展海外市場 專利有助業務發展



保護知識產權的重要無用置疑，桂濱表示，他公司委託了具備專業資格的專利律師協助處理申請專利的程序，「專利申請涉及法律層面，要不斷跟律師磋商、擬定能保護發明的申請文件，每個步驟都需要小心處理。」他又指，很多人以為要等到技術研發成功才可以申請專利，「其實只要有構思、有概念，就可以申請專利。」



桂濱續說，擁有專利對公司的發展，包括開拓海外市場帶來正面影響，能進一步爭取客戶和投資者的青睞、獲得資金投資，不少投資者都對桂濱的研發成果感興趣。「因為其他人未必會明白技術細節，但專利二字具有說服力，能立即吸引到投資者注意，給予信心。」



他透露，現時公司每隔幾天就會收到合作查詢，最近兩個月亦已跟不同公司促成合作，業務足跡遍及各地，包括俄羅斯、巴西、南非、東歐等地。他透露，除香港外，未來將以上海、紐約、倫敦、杜拜四地為中心發展，積極擴張海外市場業務，希望將新技術帶去更多國家。

▲ 桂濱運用專利保護研發成果、為商品增加價值，並融入市場推廣策略，進一步與不同的品牌合作。

亞洲知識產權營商論壇 建立交流平台



隨着創新意念和科技日漸受重視，愈來愈多企業認識到保護知識產權和註冊知識產權的重要性和好處。由香港特別行政區政府、香港貿易發展局及香港設計中心合辦的亞洲知識產權營商論壇（BIP Asia Forum）為亞洲的年度知識產權界盛事，為世界各地知識產權業的專業人士和商家提供一個理想平台，就知識產權的最新發展互相交流。於去年12月舉行的第十屆論壇吸引了超過60位星級講者和專家作分享及超過14,000位世界各地的業界及專業人士參與，歡迎大家積極參與第十一屆論壇！



日期：2021年12月2日至3日（星期四至五）

形式：線上

報名網址：www.bipasiaforum.com



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