虛銀加入稅貸戰團　雙11推1厘息火速額滿

每年踏入11、12月，各大銀行都會相繼推出稅貸產品，並標榜低息吸引客戶借貸，用作交稅或其他用途。屬於「期間限定」的稅貸，普遍在宣傳上都是以最低息率作招徠。然而，當客戶仔細閱讀條款，才會發現很多時「最低息不是屬於我的」，因需要符合不同的要求如特選客戶或大額借貸等。



一般傳統銀行的稅貸息率設有分級制，例如需要特選客戶才可享有，例如公務員、專業人士、出糧戶口等，也有不少要求客戶借貸接近百萬才可獲得最低息。以一般計劃借貸額最高月薪8倍計，月入需要超過8萬港元以上才可符合要求，門檻甚高。最終，通常只有一小撮客戶，才可在傳統銀行稅貸計劃「借到最盡」、「借到最抵」。



簡單直接稅貸體驗



近年虛擬銀行急速冒起，不少虛銀亦加入稅貸行列，令以上情況得以改變。以秉持「做壞規矩 做好銀行」的ZA Bank為例，在今個稅務年度就推出了雙11稅貸優惠，不再標榜「最低息」，而是推出貸款一口價保證，實際年利率保證1%，反應非常踴躍，火速爆滿。ZA Bank更再接再勵，推出一口價1.58%實際年利率稅貸優惠¹，為用戶打造簡單、直接、輕鬆的體驗。



由即日起至2021年12月31日（活動期間），ZA Bank用戶憑邀請碼【ZA2021】成功申請並提取200,000港元或以上，以及還款期為6至36個月的貸款，可保證獲得1.58%的實際年利率¹。優惠不只低息，如屬全新ZA Bank用戶，在申請貸款過程中完成開戶並成功提取貸款，可額外獲得400港元現金獎賞²。



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一視同仁保證低息



ZA Bank稅貸貸款額最高可達1,000,000港元，貸款上限不下於傳統銀行，而且最低息1.58%亦不限於較短還款期，最長36個月還款期亦能適用，在市場上較少見。此外，ZA Bank對所有客戶一視同仁，不設分級制，只要於活動期間成功提取200,000港元或以上及6 - 36個月還款期的稅貸，都保證可取得1.58厘低息¹。



同時，新用戶只需在ZA Bank網頁填寫簡單資料，即可獲初步審批結果，毋須提交任何申請證明文件，最快可於90秒完成³，進一步提升貸款批核效率。



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註1 - 在即日起至2021年12月31日期間，用戶憑【ZA2021】邀請碼成功提取20萬至100萬元的貸款，並在6至36個月內還款，即可用保證1.58%的實際年利率借貸，其他貸款額 (需為 5 萬或以上) 及還款期 ( 6 – 60 個月) 亦可享實際年利率9折優惠。實際年利率是採用香港銀行公會所載的有關指引計算。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。受條款及細則約束，詳情請參閲：https://bit.ly/317ScFR 。



註2 - 受條款及細則約束，詳情請參閲：https://bit.ly/317ScFR 。



註3 – 適用於全新ZA Bank客戶於 ZA Bank 網頁申請貸款產品。該審批結果為初步審核結果，用戶需提交相關證明文件而獲得最終審核結果。實際時間因人而異。一般來說，在資料準備充足的情況下，申請人最快可於 90 秒内完成申請並獲得初步審核結果。



借定唔借？ 還得到先好借。



（資料由客戶提供）