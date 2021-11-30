「小通關」在即，居內地近兩年沒回港的朋友都按捺不住了，打算年底或下年農曆年前就起行。可是一直以來，回港容易不用隔離，最大擔心是返回內地，之前都需起碼十四天隔離。小通關雖每天有限額，但起碼進出粵港就方便，疑問是：去別的省份又怎樣？

好大可能，還是需要在廣東省留十四日，但起碼不用住隔離酒店，可自由走動。不要諗可偷偷地從廣東省以各種方式去外省，如果用公共交通系統，上車上機時，查你出行碼，一看就看到。自駕得否？跨越省份的關卡，當見到車的行蹤，還是會詳細查看你的身份和過往行程。特別是看到異地牌，交通警就會特別查得緊。

那安心留在廣東省過冷河吧，不少人建議。不止，還把這多得的14天，策劃成廣東省內兩周吃喝遊。

的確，根據手頭上一直想去的美食和玩樂清單，由北至南，十四天都不夠。先到陽江的沙灘度假，順帶參觀南海一號海上絲路博物館，同區現在開發為南部海灘度假區。再往南走，到湛江就更多好嘢食。

折返，回廣州，進順德。順德才是各種地道廣式美食大本營，由各種雞煲蟹、生魚片到糖水、米水火鍋，非常平實但啱廣東口胃的選擇。

再北上從化浸溫泉，近年有新一批較高端的溫泉酒店落成。順道去清遠，吃當地的名菜清遠雞。

之後才再往東走，去另一個廣東美食天堂——潮汕區。這邊海鮮不用說，過年過節，潮州老友說，傳統上都會現場宰牛，而且是專選最高質品種，那盤鮮牛肉火鍋，美味可想而知。這聽起來會嚇到動物保護界，但就是該區的傳統習俗。平時這裏的店也有供應，說是即日屠宰的，但有誰保證。地膽說，還是過年在自己村吃的最優質最有保證。廣東好食法，核心不離一個「鮮」字。