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十大低卡食物

副刊版 2021/11/30

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上星期，新西蘭艾菲蘋果減價，我上載優惠告示在個人社交平台，Bonnie問：「你何時做了格價專員？艾非蘋果上星期已開始減價，我也買了三袋。」

我奇怪問：「三袋？你一個人吃嗎？」

她說：「非也，你應該知道，除了榴槤、芒果、荔枝和龍眼，其他水果並非我的朋友。」

我問：「那麼！你買來送禮？」

她說：「可以這樣說。公司每星期的小組會，也有些小茶點提供，這星期由我負責，所以，用蘋果來作茶點，該總比吃蛋糕、飲珍珠奶茶好。」

「應該省了不少錢吧！你這個人真節儉。」我喃喃自語說道。

她好像聽到我的心語，說：「節儉是美德，而且蘋果不是很健康麼？！」

我回應：「當然健康，這是蘋果其中一個優點，它也是十大最低卡的食物之一，所以，很多時候，我們設計減肥餐單時，都少不了蘋果。」

她好奇問道：「十大？其他是甚麼？看看有沒有我所喜愛的。」

「西芹、椰菜花、椰菜、紅菜頭、紅蘿蔔、西芹、青瓜、西柚和白蘑菇。」我說。

她笑說：「噢！我只吃白蘑菇，說得清楚一點，應該是忌廉蘑菇湯。」

我真快被氣死，說：「即是全都不吃？上回我安排給你的減肥餐，薯仔青瓜蘋果蛋沙律，你也吃得很滋味啊！」

她說：「實不相暪，全因我加了低卡芝麻醬，要不然，我該吃不下那碗沙律。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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