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下半場

副刊版 2021/11/30

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二○一八年，黎明有首歌叫《下半場》，是我最喜歡的Leon歌曲，咀嚼箇中歌詞：如上半場有些險阻，多花半場尋覓突破；進步沒期限，年齡大了才能隨緣慶賀；距離完場還留低整整一半，精采尚有一半；半場完成不等於等結束，就當是汽水乾一乾這半罐；如年輕未學會愛，靠接下來去再學過……聽者要踏入下半場才領悟真意。

人生上半場和下半場，應該是有點不同吧，否則，若一個人經歷了人生相當日子，智慧仍無增長，思維依然不變，做人方式和方向全沒修正過，那麼過去幾十年，日復日、年復年，除了皺紋和鬆肌外，還得到甚麼呢？然而，世上確有此類人，例如，我認識有些人，年輕時一心要賺錢，中年如願得償，但到年過半百仍然只想賺更多的錢，其他與賺錢無關的事，一概不理，幾十年人生，匱乏得只剩一條跑道，那只能說，這類人把人生活得像頭賽馬，還要戴上Blinker或Blinder眼罩（用以遮擋馬匹望向後方的視野，避免側面視覺受干擾）。馬匹活得像隻馬，理所當然，但一個人活到似頭戴着Blinker只懂跑泥地的馬一樣，旁人也只能站在遠處看台上，觀其喪跑𡁻草別無其他的人生。

一個人若花了大半生，只是為自己掘了這麼一條泥地跑道，我不能定奪那是否失敗的人生，但可以說，那是很單寡的人生。此生難得，精采尚有一半，尚餘的一半如何走？每人領會不同，而我所悟之人生下半場則是這樣的：一、不整理自己的話，一切只會重複。二、不用事事進取，但要比上半場進步。三、拼的不是成就，而是格局。四、底氣比意氣重要。五、贏在起跑綫毫無作用，有人陪着走到最後才是幸福。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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