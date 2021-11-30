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小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區

副刊版 2021/11/30

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風靡全球小朋友的超人氣角色Peppa Pig即將越洋來港！Peppa Pig Happy Day Interactive Play香港站將於2022年4月1日至7月3日於九龍灣舉行。

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欄名 : 本地遊

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