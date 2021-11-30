小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 副刊版 2021/11/30 分享： 風靡全球小朋友的超人氣角色Peppa Pig即將越洋來港！Peppa Pig Happy Day Interactive Play香港站將於2022年4月1日至7月3日於九龍灣舉行。 早鳥門票最高享8折 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 2021/11/27 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 2021/11/27 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 2021/11/26 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物 2021/11/26 設計營商周探索社區 火炭土瓜灣尋香港製造．懷舊古物 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 2021/11/25 全港首個哥斯拉玩具珍藏展登場 展覽 遊戲 玩樂 九龍灣 門票