愛因斯坦與老子 相對概念同含義

「廣義相對論」被譽為人腦能完成的最複雜著作，而描述「狹義相對論」的E=mc²，是世上最著名的公式。想出這些東西的愛因斯坦，並不是只懂埋頭埋腦思考公式的人，和其物理理論一樣，他是複雜的、多樣性的。

我日前談到，他對科學專一，感情卻不專一；他以「自身優越」姿態看包括中國人在內的亞洲人，覺得他們愚鈍、次等、可憐，但同時又挺身維護社會公義、美國黑人人權等，為此所作的努力，從側面顯示他本質並非種族主義者。

愛因斯坦對待科學嚴肅仔細，做人卻有點「玩世」。除了以「相對論」歷史留名，他那張對着全世界伸出舌頭的經典照片，同樣流傳後世。1951年3月14日，愛因斯坦在普林斯頓大學出席自己72歲生日party，不知是否太累還是甚麼原因，沒有mood，叫門外守候的記者不要再拍照，記者沒理會，他突然很快伸脷隨即收回，被一個眼明手快的記者拍下了，流傳後世。

收藏了大量愛因斯坦藏品的希伯來大學，前校長兼愛因斯坦檔案館顧問古特弗洛因德（Hanoch Gutfreund）曾表示，愛因斯坦不僅是偉大科學家，也是一位思考者，對於民族主義、戰爭與和平、上帝與宗教、猶太人狀況等都有獨到見解；他也擅長哲學，常思考科學目的究竟是甚麼，亦有閱讀哲學書籍，物理學理論受到一些哲學家影響啟發。

《人民日報》曾報道，美籍華裔數學家陳省身1943年在美國認識愛因斯坦，到他家作客，見到愛因斯坦書架上書不多，卻有一本老子《道德經》德文譯本。《道德經》作為中國哲學史上具完整體系的著作，對中華民族性格的鑄成可謂起着重要作用，雖然通篇只有5,000多字，但涵蓋哲學、倫理、政治、軍事等諸多範疇，博大精深、包羅萬象。

得益於西方對中國文化的熱衷和漢學發展，大量繙譯作品湧現，《道德經》早已在西方傳播。老子被指是西方人最感興趣的中國哲學家之一，從16世紀起《道德經》就被繙譯成拉丁文、法文、英文、德文等，而《道德經》一個德文譯本，出自存在主義哲學創始人海德格爾（Martin Heidegger）之手，他對老子思想推崇備至。

德人推崇老子 「足球皇帝」也受教

據說德國人比較喜歡老子，《道德經》傳入德國至少300年，德文譯本至少80多個，甚至有說世界球壇傳奇、德國「足球皇帝」碧根鮑華（Franz Beckenbauer）也得益於老子教誨，「千里之行，始於足下」是他喜歡的說話，「勝人者有力，自勝者強」是座右銘云云。

在愛因斯坦獲獎後一年，1922年諾貝爾物理學獎得主玻爾（Niels Bohr）提出的量子力學互補性原理，據說正是從太極陰陽互補作用中得到啟發。這位丹麥物理學家可非泛泛之輩，他不時和愛因斯坦爭辯物理，更獲丹麥國王授予勳章，設計了自己的紋章，章中附有太極圖和拉丁文格言「對立即互補」，可見對道家思想的重視。

愛因斯坦的「相對論」和老子辯證思想，也有相似之處：「相對論」認為，一切都是相對，速度、大小、時間等都是相對而言的；老子也有類似哲理，在《道德經》第二章開篇，老子明確提出世間一切都是相對存在的，有美才有醜，有善才有惡，柔和剛相對、福和禍相對等。可以這樣說，如果不是因為東施效顰，估計人們也不會意識到西施有多美。

老子說：「故有無相生，難易相成，長短相較，高下相傾，音聲相和，前後相隨。」意思是有和無是相互生成的，難和易相輔相成，長和短是比較而言，高和下是相互依存的，音和聲相互諧和，前和後乃首尾相接。「有無相生」可以看成物理學概念，「有」是指物質以有形或有序存在，如基本粒子；「無」則指物質以無形或無序存在的方式，如波或能量。

老子沒有像愛因斯坦推導出E=mc²，物質的質量和能量可以互相轉化，任何有質量的物體，都存在看不見的內能，這種「質能轉換」不就像「有無相生」？東方哲學大家和西方物理巨人，在思想上竟如此相近。其實東西文化有着很多不謀而合或交雜，日後再作介紹。

有人形容，愛因斯坦是耶穌之後最偉大的猶太人，他一生都在與形形色色的狹隘思想、故步自封觀念鬥爭，不單是最著名的科學家，同時是一個逆向思考、特立獨行的人。1952年，愛因斯坦被推薦出任以色列總統，但他卻以一生都在和客觀事物打交道，不擅處理人際關係為由拒絕。

愛因斯坦說過，自己是一個真正「獨行者」，秉持從未試圖在任何場合取悅別人的理念，他表示這樣的人，無疑要失去一些無憂無慮，但另一方面才能在很大程度上獨立於他人的意見和習慣，做自己。就如這位科學家伸脷「玩嘢」一刻，只是極快的瞬間，卻被「捕獲」，從此一瞬成永恒，變了timeless tongue。世事無絕對，一切皆相對，無謂往苦去，向着陽光追！

▲ 愛因斯坦的「相對論」與東方哲學大家老子的辯證思想，竟有相似之處，而這位西方物理巨人伸脷「玩嘢」一刻，被記者「捕獲」，從此一瞬成永恒，變了timeless tongue。