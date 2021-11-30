OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 行政人員版 2021/11/30 分享： 內地手機品牌OPPO智能手機業務近年增長迅速，不但研發自家手機芯片，也仿效三星、華為等品牌推出摺疊手機。外媒報道指，OPPO或最快在下月發布首款摺疊手機Find N 5G，手機將配有2K畫質及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 今日 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 2021/11/29 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 Galaxy Note20 或成系列末代機種 2021/11/29 Galaxy Note20 或成系列末代機種 聯發科芯片存漏洞 可竊聽Android用戶對話 2021/11/26 聯發科芯片存漏洞 可竊聽Android用戶對話 平板Nokia T20 售1898元起今應市 2021/11/26 平板Nokia T20 售1898元起今應市 商業 Oppo 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 品牌 5G 鏡頭 人民幣