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彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」

行政人員版 2021/11/30

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蘋果早年曾宣布推出為iPhone、AirPods及Apple Watch充電的無綫充電版AirPower‌，惟最後胎死腹中。根據彭博最新報告，蘋果目前正研發一種多設備充電器，而且是不限距離的無綫充電技

...

欄名 : 科技新知

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