彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 行政人員版 2021/11/30 分享： 蘋果早年曾宣布推出為iPhone、AirPods及Apple Watch充電的無綫充電版AirPower，惟最後胎死腹中。根據彭博最新報告，蘋果目前正研發一種多設備充電器，而且是不限距離的無綫充電技 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 今日 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 2021/11/29 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 Galaxy Note20 或成系列末代機種 2021/11/29 Galaxy Note20 或成系列末代機種 聯發科芯片存漏洞 可竊聽Android用戶對話 2021/11/26 聯發科芯片存漏洞 可竊聽Android用戶對話 平板Nokia T20 售1898元起今應市 2021/11/26 平板Nokia T20 售1898元起今應市 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple Apple Watch 產品 iPhone iPad