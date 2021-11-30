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愛滋患者染疫 演化Omicron？

港聞版 2021/11/30

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新一波新冠變種病毒席捲全球，「B.1.1.529」變種病毒株首於南非附近的博茨瓦納出現，日前獲世衞定命為「Omicron」，傳播力及病毒特性仍未明。

此新變種病毒擁有多達50個病毒基因位置變異，據專家估

...

欄名 : 知識庫

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