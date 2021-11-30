愛滋患者染疫 演化Omicron？ 港聞版 2021/11/30 分享： 新一波新冠變種病毒席捲全球，「B.1.1.529」變種病毒株首於南非附近的博茨瓦納出現，日前獲世衞定命為「Omicron」，傳播力及病毒特性仍未明。 此新變種病毒擁有多達50個病毒基因位置變異，據專家估 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 知識庫 相關文章 港錄第3宗Omicron個案 將加倍嚴防 今日 港錄第3宗Omicron個案 將加倍嚴防 許樹昌：續做好外防輸入 無礙通關進程 今日 許樹昌：續做好外防輸入 無礙通關進程 你可能感興趣 港錄第3宗Omicron個案 將加倍嚴防 今日 01:00 港錄第3宗Omicron個案 將加倍嚴防 許樹昌：續做好外防輸入 無礙通關進程 今日 01:00 許樹昌：續做好外防輸入 無礙通關進程 最新專欄文章 更多 白名單Vs黑名單 2021/11/18 白名單Vs黑名單 債權人可委信託人 查破產者財政狀況 2021/08/13 債權人可委信託人 查破產者財政狀況 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 2021/07/27 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 罷免總統有何途徑？ 2021/01/09 罷免總統有何途徑？ 新病毒株更致命？ 暫無證據 2020/12/21 新病毒株更致命？ 暫無證據 愛滋病 新冠肺炎