【競爭多面睇】 企業制訂合規方案　助員工識別風險免觸競爭法

《競爭條例》實施至今，共有11宗案件達至執法結果，包括8宗已入稟競爭事務審裁處，涉及42名答辯人；另外3宗則以接受承諾及發出違章通知書的方式處理。涉案公司遍及不同行業，包括裝修、資訊科技、酒店業等，也有業界的龍頭企業違例，反映任何企業，不論從事業務及規模，也有機會觸犯條例。企業應當及早訂立合規方案，以減低違例風險。



萬事起頭難，對不少企業而言，如何制定適切業務所需的合規方案，第一步往往最具挑戰性。其實，合規方案並不一定昂貴或複雜，企業可因應其性質及規模，並在考量3個基本步驟：「識別風險」、「減低風險」及「定期檢視」後，訂立合適的合規方案。競爭事務委員會（下稱競委會）亦推出了不同形式的教育資源，並定期舉辦講座及多元化活動，協助商界理解及遵守條例。

▲ HAECO自2016年初制定競爭合規方案，助員工加深對競爭法的了解。

多管齊下助員工認清條例細節



香港飛機工程有限公司（HAECO）便是其中一例，該公司於2016年初制定一系列競爭合規方案，包括網上培訓課程、匿名舉報機制和法律諮詢服務，新入職員工則須聲明遵守「企業行為守則」。其中，網上培訓課程每兩年進行一次，專為經理級或以上員工，以及會接觸競爭對手或客戶的員工而設，更融入行業知識及模擬情景，讓員工更容易及精準地掌握條例內容。



HAECO集團商務副總裁（亞太區）梁家文便分享道，課程內容涵蓋《競爭條例》的第一行為守則及第二行為守則，「培訓對有機會接觸客戶及供應商的員工尤為重要。例如當員工出席國際會議，或接觸競爭對手時，均要特別留意討論內容會否違反第一行為守則。除此之外，當銷售某種市場佔有率較高的產品時，亦要小心定價，不設任何附加條款，以遵從第二行為守則。」他指出，員工普遍對課程有正面反饋，認為有助他們加深對競爭法的了解，避免違法。

▲ 梁家文（左）及鄺禹韜指HAECO提供的網上培訓，有助提高前線銷售員工的警覺性。

員工完成網上培訓後，必須接受14條多項選擇題的測驗，全部正確方能通過考核，每年平均有約三百名員工完成課程。HAECO法務部高級法律顧問鄺禹韜認為，培訓有助提高前線銷售員工的警覺性，「就我們所見，來自商務部及採購部等部門的員工，遇有疑問，現時皆會第一時間通報，並尋求法務部的支援。」

▲ 員工完成網上培訓後，須接受14條多項選擇題的測驗。

此外，該公司亦設有匿名舉報機制，讓員工遇上懷疑反競爭行為時可即時舉報，相關資訊會直接送往獨立於HAECO的太古集團總部作內部審查，確保舉報者安全、保密及不受壓力。



競委會推「不合謀條款」範本 助採購人員防範合謀行為



合謀行為可能出現在任何行業的採購或招標程序，因此，企業除需要守法外，在採購過程中亦必須保持警覺，而採購人員在過程中便擔當著重要的角色。英國特許採購及供應學會(CIPS) 香港分會主席蕭潔玲指，《競爭條例》生效後，業界對反競爭行為的認知和警覺性已有所提高。據她所知，部分大型企業已採取多項措施防止反競爭行為，如定期邀請新供應商參與投標、引入系統分析過往投標數據等。

▲ 蕭潔玲認為，競委會推出的「不合謀條款」範本，可為欠缺資源尋求法律意見的中小企提供支援。

不過，中小企資源較少，面對的競爭風險難免較高。競委會便推出了「不合謀條款」範本，供採購人員加入招標文件及採購合約內。該範本包括可納入招標文件的不合謀字句範本，以及讓投標者入標時簽署的不合謀投標確認書範本，用以聲明標書乃獨立擬備。



在招標文件中加入「不合謀條款」，目的是警告投標者不得作出合謀安排，以及提醒他們作出這些安排的後果。採購人員亦可以在正式合約中加入有關條款，一旦發現招標過程中曾出現合謀的情況，亦可享有合約所訂明的保障。除私營公司外，現時多個政府部門或公營機構也會要求申請政府資助的公司，使用「不合謀條款」，以確保公帑不被濫用。



蕭潔玲認為，範本對中小企特別有幫助，「中小企欠缺資源尋求法律意見，他們可直接將範本加進招標文件及合約，增加保障。」她又建議，競委會可協助中小企引入標書分析系統，並繼續為中小企籌辦講座，加深他們對競爭法的認識。

（資料由競委會提供）