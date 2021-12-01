利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 副刊版 2021/12/01 分享： 電影《梅艷芳》票房已衝破4,000萬大關，作為梅艷芳的「夢舞台」利舞臺，今天已轉身為「利舞臺廣場」。廣場特別於即日起呈獻《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 水上廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 今日 水上廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 2021/11/30 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 2021/11/27 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 2021/11/27 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 2021/11/26 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 香港 電影 展覽 音樂 演唱會 梅艷芳 劉俊謙 燈飾 王丹妮