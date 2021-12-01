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利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展

副刊版 2021/12/01

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電影《梅艷芳》票房已衝破4,000萬大關，作為梅艷芳的「夢舞台」利舞臺，今天已轉身為「利舞臺廣場」。廣場特別於即日起呈獻《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x

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欄名 : 本地遊

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