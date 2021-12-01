上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 副刊版 2021/12/01 分享： 聖誕臨近，各商場也設置了不少燈飾吸客。Landmark North上水廣場會聯乘日本著名的可愛治癒角色系列《Yeastken》，以萌爆剛出爐麵包犬造型為主題，打造4大打卡熱點，齊齊焗出快樂聖誕！ 這《麵 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 今日 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 2021/11/30 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 2021/11/27 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 2021/11/27 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 2021/11/26 將軍澳中心韓冬樂雪遊 體驗韓國滑雪及唯美打卡位 日本 商場 甜品 上水 燈飾