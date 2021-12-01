水上廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹

聖誕臨近，各商場也設置了不少燈飾吸客。Landmark North上水廣場會聯乘日本著名的可愛治癒角色系列《Yeastken》，以萌爆剛出爐麵包犬造型為主題，打造4大打卡熱點，齊齊焗出快樂聖誕！

這《麵

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