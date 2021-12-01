在內地大路的互聯網上，看不到《金馬獎》的消息，一路以來，甚至能在內地電影院公開放映的台灣電影，都少之又少，張震得獎的《緝魂》是較少有上過的。不過，影迷要看台灣影視新作都不難，基本上都可在不同的社交平台中找到盜版片源。

台灣電影在內地確實仍有些忠粉，源於這些片雖然小規模，但是你看《大佛普拉斯》、《同學麥娜絲》或《陽光普照》等近年名作，都能看到一股有別於內地製作的氣味。每每抓住一個小命題，就深挖發揮得可觀有趣。

現在，內地影視作品是以大取勝，一些小眾藝術成分高的電影，不是沒有拍出來，而是排院綫極為艱難，且因票房不好，很快就會落畫。投資者只能往大題材類型大片方向出發，難以講究細節去拍像台灣電影那些偏題材或怪風格。就此層面而言，空有大市場，但種類及實驗性不多，對華語片整體發展並不健康。

很快就要開始內地的賀歲片檔期，二○二二年農曆新年，現已公布的片單，主要都是有成功方程式的類型電影，如張藝謀和他女兒合導的《狙擊手》（又是韓戰），韓寒的《四海》（速度與勵志），易烊千璽主演的《奇迹》，還有就是沈騰主演的《超能一家人》。此前吹風的《長津湖》續集《水門橋》應該趕不上。

但說回頭，前幾年中國市場確實添了一批低成本文藝寫實作（主旋律未回歸前），有資深台灣片影迷回憶，早三十年前，他們是如何通過電台短波廣播，第一次聽到海峽對岸傳來的歌聲，通過翻版看台式清新，並且提出一個有趣觀點：近年的寫實文藝風，就是因為當年這批八○後，今天已入行成主骨幹並展示着他們的創作，記憶和情懷中，滲入了這些侯孝賢到楊德昌帶來的台片因子。