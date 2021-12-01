美國德州大學奧斯汀分校的社會心理學教授James W. Pennebaker，專門研究一個人的詞彙庫反映甚麼。他證實，一個人如何說話，可反映其性格和心理狀態；即是說，甚麼人說甚麼話。

每一個人，都有慣常用的一組詞彙，其實也代表其人看世界、看事物、看他人的框架和價值觀。例如，若一個人最關心他人的，只是「佢搵幾錢一個月？」那我們大概可知，錢就是這個人的世界觀，他是以錢去打量和衡量別人。又或若一個人經常把「唔好蝕底吖嘛！」掛在口邊，那「着數」和「蝕底」就是其價值觀的框架，人生最大動力和盤算是「盡攞」和「唔蝕底」。

一個人的詞彙庫，反映其內在底蘊。用甚麼焦點去看人，往往就是自己內心所匱乏的，因而才會把那個條件放到很大去看世界。例如，「你睇下佢，懶靚咁！」「哼，懶幸福咁款！」甚麼人會說這話？就是打從內心深處自覺唔多靚或唔多幸福的人。真正有自信又過着幸福的人，享受人生都來不及，還會得閒終日住誰個懶靚或誰個晒幸福嗎？

再舉個例：成日話人「好巴閉咩/巴閉喇/唔係好巴閉啫佢」，說話者所指的對家，究竟巴唔巴閉：一、我們不知；二、亦非重點；三、對家或從無想過要巴閉，但有一點可以肯定的，就是說話者衡量事物的框架係以「巴閉」作為看人看事看自己的軸心。若以Pennebaker的研究去理解，說出「好巴閉咩/巴閉喇/唔係好巴閉啫佢」這類酸話的，絕非一個心理健康、健全、正面或正向的人。又，凡事用「巴閉vs唔巴閉」去看世界的人，大概可猜想，其眼光、視野、格局只可去到邊。

職場上或社交上遇上這類人，當然九秒九彈開，皆因：一、成身負能量，費事受感染；二、免被誤會為同道中人；三、這種人「憎人優秀厭人庸」，比他好會被視作「懶巴閉」，比他差又被嗤之以鼻。這樣質素的人，或許其人自以為好巴閉，但實情是令人好閉翳。