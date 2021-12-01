小說及電影影響一整代的人，每當說起某某電影，大家總不約而同分享自己當時的感受及回憶。例如銀髮族談到《Casablanca》，大家總會談及其令人沉醉的主題曲；或是八十後說起《哈利波特》，有的講魔法特技，有些談演員多年後的變化。而系列電影多年來仍令人心有餘悸的，莫過於催狂魔的情節，這些與情緒病發作時的狀況，亦頗有相似之處。

催狂魔早在《哈利波特》電影系列中第三集《阿茲卡班的逃犯》開始出現，其造型黑影飄飄，到過之處冷若冰霜。若被催狂魔吸取人氣，便會情緒低落、動作僵化。而主角曾明言催狂魔能令人生畏，而其最可怕之處，是使人對恐懼先產生懼怕不安。

情緒病發作之時，出現情緒極化，一方面心情低落，失去意志志氣，另一方面又可忽然高漲，表現亢奮。情緒病時常伴見驚恐症，其發作誘因多見為特定物件或情境，如蟲獸、演講或人群等。後者每每發作之時，便不能自控心中懼怯，心慌手震，不能自拔，情況就如前述角色之遭遇。

情緒病或驚恐症患者往往會有迴避誘因的做法，就像對人群驚恐者，會避開人多的地點及時間，例如徘徊車站或廣場外，待人群散去才通過通道，以避免心慌恐懼感來襲，這正正是對恐懼產生恐懼的做法。這似是合理地避過症狀發生，但殊不知迴避策略只會令舒適範圍愈收愈窄，延誤及最終加劇問題。

要解決「催狂魔」的威脅，其實不用咒語加持，而是要正確知身體恐懼反應及培養正面回憶。即使情緒病或驚恐發病時，感覺不能自拔，心跳加快情況就如心臟爆炸，但要認知其並非心臟病發作，而是外界誘因刺激身體產生的正常反應，患者只要保持呼吸緩慢深長，會有助對心率回復。平常多要儲備正能量的回憶，回看自己的相片或日記，憶起開心或有意義的往事，在心情低落時能加以肯定自己。

當你擊倒心中的催狂魔，不再為恐懼而恐懼，你的人生歷練又再進一步豐富及提升，因你的光明已跨越心中的黑影。

▲ 催狂魔的秘密