文化結合體育 「講故事」增產業魅力

西九文化區M+美術館早前開幕，為飽受疫情「封關」困擾的香港市民提供娛樂好去處，亦顯示特區政府對文化事業和港人生活質素的重視。

美術館開幕前，筆者出席了一場由瑞士駐港總領事館主辦的晚餐會，主講者為曾任瑞士駐中國、朝鮮和蒙古大使、M+董事局成員和展品捐贈人希克博士（Dr. Uli Sigg）。晚餐會近200人參加，陣容鼎盛，會中希克博士講到自己由華國鋒時代已來華工作和投資，40多年來收購中國現代藝術品，經長時間探索和努力，才促成今日M+的展出。

筆者聽後如醍醐灌頂，以往香港的文化產業，因社會價值難以量化，常常不被技術官僚所理解，但其實文化產業計算經濟價值的方法，就是用藝術品承載去「講故事」。

高價買賣 為藝術品添故事

另一個例子，是近日年輕一代流行的區塊鏈NFT藝術品投資。很多量化金融背景的精英，欲搭上投資獲利的便車，心底裏卻不以為然：那些現代藝術家即席揮毫，有甚麼核心技術令作品值上幾千萬美金？

藝術品的「需求曲綫」有時是與工業經濟相反，愈貴愈好賣，因為價錢貴本身能引起社會回響，就是為它們添「故事」，買賣本身已是藝術品的重要生產資料；反而言之，若要「賺到盡」，入貨講求價錢平，缺乏社會回響，變相也是在拖低自己收藏品的經濟價值。

特首林鄭月娥在今年施政報告中提到，將會成立「文化體育及旅遊局」，雖然相關篇幅不多，但看得出是有深刻的思辨，而非純粹因時制宜的人事改組。以往在推動文化和體育發展上，民政事務局與商務及經濟發展局有思想範式的矛盾，前者以派發資助為主，後者卻主管招商引資，兩者成效指標（KPI）難以互通。

特區政府成立初年，是仿效南韓、新加坡等「發展型國家」（developmental state）的做法，動用公共資源，重點提拔新產業快速發展，但執行上往往陷入兩難：如果受資助單位沒有成功經驗，當局憑何論證資助它們是有效運用資源？相反，如果受資助單位本身已取得一定成功，有盈利能力，為何還要動用公帑資助？

資助陷兩難 新局首要理順

在工作分拆兩局進行的情況下，這個邏輯矛盾總是未能拆解，導致「產業化」發展的延誤，所以新局成立後的第一大任務，就是要完成思想工作，釐清上述兩個概念的關係，繼而敲定一個具可持續性的未來發展方略。

下一步就是結合體育。俗語有云：「文無第一，武無第二」，文化產業的魅力在於「說故事」，所以是「回顧」（retrospective），但體育產業的魅力則是在於對未發生之事（即將舉行的賽事）期待所帶來的刺激，是「預期」（prospective）。兩者放在同一個局內，應如何理順？

說到疏理文化和體育兩大產業的結構差異，筆者過去數年有些經歷可作分享：數年前因為想打馬球，但在港不夠球員組隊參加國際賽，便開始在朋友圈內「招兵買馬」；適逢當時是香港旅遊業的全盛時期，本港又因土地問題欠缺場地，便隔月相約到北京、泰國或歐洲練習，順便深度遊。

以往現代馬球由英語和西班牙語系國家主導，後來筆者的球隊獲波蘭駐港總領事館榮譽贊助主辦賽事，是馬球自2,000年前由西域傳入中國後，首次有「全華班」球隊到東歐作賽，賽後更獲阿根廷體育媒體報道；之後，阿根廷派國家級使節團來華，筆者更有幸與阿根廷馬球協會會長Eduardo Novillo Astrada在北京見面。

馬球當時在中國社會被視為「高上大」的舶來項目，筆者當時便基於自身在港經驗，提出以群眾路綫，用歷史文化、「講故事」的方式，在中國推廣馬球，提出在以往強大的朝代，馬球均興盛，並引用唐玄宗打馬球的藝術畫說明。

阿根廷使團結束訪問後，中國馬術協會便推出馬球發展「五年計劃」，重點提及要在限期於國內設立十大球隊，並設本地球員訓練數目等可量化發展目標；而隨之成立的中國馬球隊，亦在去年的馬球亞洲盃中取得良好成績，馬球產業的發展在國內全面上軌。

從筆者的馬球經驗來看，文化、體育和旅遊其實是一脈相承。文述過去，武論未來，而旅遊則是執行兩者的現實載具，三位一體。

▲ 西九文化區M+美術館早前開幕，為飽受疫情「封關」困擾的香港市民提供娛樂好去處。（資料圖片）