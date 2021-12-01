西方經濟學核心 「自由放任」來自中國？

昨天提到愛因斯坦家中書架上有中國老子的《道德經》，老子道家學說龐雜，涉及方方面面，在我們生活上的應用有很多，甚至香港政府也許一度在用。

大家都知道香港經濟奉行過的政策有「自由放任」（Laissez-faire）及「積極不干預」（positive non-interventionism），「自由放任」政策是甚麼都不管，「積極不干預」則不同，乃港英時代財政司夏鼎基提出，指必須承認有時政府干預是實事求是的，才能保持香港經濟穩定，認為不要過分相信市場自動調節機制，政府需要干預並糾正一些市場缺陷。

「積極不干預」的出台，可說是委婉地宣布政府放棄60年代財爺郭伯偉開始的「自由放任」政策。「Laissez-faire」一看就知不是英文，實為法文，大家有否想過這個西方經濟核心思想，概念可能源自中國？

法文Laissez-faire，laissez是解to let，faire則解to do，加起來就是讓人做其所想、聽之任之、放任自由，在政府層面，簡單來說就是「政府不管」。有種觀點認為，現在大家普遍把亞當史密斯（Adam Smith）視作西方現代「自由經濟之父」，其實史密斯背後還有一位法國經濟學家魁奈（Francois Quesnay），被當時歐洲學人尊稱「歐洲孔夫子」（Confucius of Europe）。

西方一些學者認為，laissez-faire是魁奈用法文繙譯老子的「無為」概念，史密斯受到啟發，利用了魁奈從老子借來的東西，融滙後寫進了1776年出版、如今人人奉為「西方經濟學聖經」的《國富論》（The Wealth of Nations）。《國富論》沒有直接用laissez-faire，而強調市場自由運作，自然會有我們常聽的「無形之手」（invisible hand）調節。

老子「無為」啟發史密斯「不管」？

部分學者認為，將2,000多年前老子思想和亞當史密斯經濟理論比較，會發現相似之處，分別主張「無為」、「不管」。老子的「無為而治」，不是不作為、甚麼都不做，而是順其自然，按照其本身規律去做，不亂作為，並認為最好的治國之道，就是人們感覺不到其存在。

《道德經》第17章記曰：「太上，不知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。」大意是最好的統治者，人民並不知道其存在；其次的統治者，人民親近並稱讚他；再次的統治者，人民畏懼他；更次者人民輕蔑他。

至於亞當史密斯自由經濟理論，核心思想是自由，主張自由地從事經濟活動、自由競爭，會有「無形之手」自發調節經濟活動，不必政府介入。老子比史密斯早2,000多年出生，史密斯的「不管」與老子的「無為」，會否有甚麼關係？

《不列顛百科全書》對laissez-faire的定義是：「主張政府盡量不干涉個人和社會經濟事務的一種政策，此詞起源不明，通常與被稱為『重農主義者』（Physiocrats）的經濟學者聯繫一起，他們從1756年到1778年在法國蓬勃發展。」當中提到的「重農主義」，就是魁奈創立的經濟學派，認為國家財富的根本來源是土地生產，偏重以農業勞動為主的概念，此學派的另一特徵就是讓自由主導。

17至18世紀期間，中國與歐洲交往頻繁，歐洲傳教士來往兩地，並將中國文化如哲學思想傳播至歐洲。「中國熱」對18世紀歐洲啟蒙運動產生一定影響，而法國是啟蒙運動的大本營，後世學者包括英國當代哲學家克拉克（J.J.Clarke）相信，魁奈就是在此時汲取了老子的「無為」思想，並據報在1758年把「無為」譯成「自由放任」（laissez-faire）。Laissez-faire一詞在法國流行後，以直接借用法語外來詞方式進入英語，成為市場經濟學主要用詞。

現今一般把亞當史密斯看作是自由經濟創始人，但亦有指他受魁奈影響。話說史密斯由1764年起，進行了一趟為期兩年多的歐洲之旅，途中開始構思《國富論》。他在巴黎逗留10個月，與不少著名思想家見面，當中包括魁奈，有說他將創作中的《國富論》觀點，向魁奈徵求意見，有學者因此相信，史密斯與魁奈等人的討論，對《國富論》的思路有幫助，而重農學派有關老子「無為」的觀點，一定程度上對史密斯的自由經濟思想產生影響。

有部分學者如克拉克認為，史密斯作為現代自由經濟第一人，背後是魁奈，而魁奈的背後是老子。事實果真如此？由於魁奈和史密斯本人沒有直接證實過，也就只能歸於推斷了，可能性或有。

即使史密斯曾接觸2,000多年前老子的「無為」觀點，並不一定「借用」，也許他本身已有類似想法，剛巧老子和他英雄所見略同罷了；退一步說，自由經濟理論來源於道家的結論或存在爭議，即使有關，有否片面理解「無為」又是另一回事，但至少在這個領域裏，東西方思想擁有相通之處。

大家都聽過「西學東漸」，就是大約16世紀起，西方各種各樣知識源源不斷傳到東方、傳到中國，影響中國的方方面面，其實歷史上還有一段時間是「東學西漸」或「中學西漸」，許多歐洲來華傳教士把中國各式各樣東西、學問傳到西方，影響了其發展，饒富趣味。