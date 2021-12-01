滙豐第十度奪得「年度大獎」 展現全方位優質服務

▲ 滙豐客戶服務中心於本年度一共獲得18金、16銀、5銅及3優異的佳績，展現全方位優質服務深受業界推崇。

客戶服務中心每日需處理市民大眾不同問題，現今社會瞬息萬變，客戶服務中心更要緊貼時代，才能提升服務質素，滿足客戶需要。憑藉以客為先的精神，滙豐客戶服務中心在新冠肺炎疫情下作出多項改變，務求為客戶提供更見全面的優質服務，並在香港客戶中心協會大獎中榮獲多個獎項。

對於滙豐第十度榮獲香港客戶中心協會「年度大獎」殊榮，滙豐香港區客戶服務中心主管麥慧盈對此標誌性獲獎感到非常鼓舞及自豪，並衷心感謝包括香港、中國、菲律賓和印度客戶服務中心團隊的努力。麥慧盈表示，近年全球經歷新冠肺炎帶來前所未有的挑戰，無論客戶或員工皆在適應「新常態」，客戶服務中心反而更加積極，以今年大會的主題靈活變通及柔韌堅持的態度，加上以客為本的服務精神，令客戶使用滙豐各項創新科技及電子銀行服務平台時有更合心的體驗。麥慧盈相信，滙豐客戶服務中心團隊各員工的靈活及柔韌態度，正是未來工作模式的致勝之道。

AI分析員工表現 客觀評價助改善不足

應用人工智能（AI）技術是行業發展趨勢，獲得「最佳質量保證客戶中心」金獎的滙豐品質計劃及保證經理陳漢傑（York）提及，公司今年夥拍科技巨擘Google，首度於客戶服務中心引入自動質量管理（Automated Quality Management，下稱AQM）系統，透過AI協助監察電話理財服務，並取得良好成績。

「受制於人手及資源有限，過往我們只能以人手抽查一部分電話錄音作分析，不但花費不少時間，而且抽查有一定的隨機性，未必能全盤反映實際情況。引入AQM取代人手聆聽後，就能監察所有電話錄音，當系統分析到同事的表現與銀行標準有差異時，能立刻發出提示或通報，不但大大提升服務質量，亦有助提高公司的數據分析能力。」York直言，人手抽查容易有主觀成分，但AI就可以用同一標準去觀察，不但能減低不確定性，亦對同事更公平，讓他們能更快修正客戶服務上的不足，時至今日AI的準確程度已提升至約96%。

活用科技早着先機 靈活應變盡應所需

對於滙豐第四度獲得「最佳全渠道應用客戶中心」金獎，滙豐高級基礎架構及創新經理劉永基（ P h i l i p ）認為，客戶服務務必具前瞻性︰「數據很多時候都是反映過往歷史，事件發生後才會有數據，但我們應該早一步預料所發生的事，並做好準備。」他闡釋，為向客戶提供全渠道的應用服務，即插即用（plug and play）的模式非常重要，亦配合到大會今年的主題—靈活及柔韌（Agile & Resilient）。

「就像砌積木一樣先將組件做好，每一件組裝的設計都有助達成長遠目標，在有需要時就能迅速組合。特別是當我們要配合政府政策時，往往要在短時間內推出服務。」Philip舉例稱，今年當局推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，供失業人士向銀行申請8萬元貸款，助他們提供周轉資金以渡過困境。計劃由提出到推行只有短短數月，若沒有plug and play，所有東西每次都要從頭建立，根本沒可能在兩個月內成功推出。

▲ (左起) 劉永基、陳榕榕

廣設全渠道平台 提升客戶體驗

與此同時，滙豐於今年再次榮獲「最佳科技應用客戶中心」金獎，該中心高級通話基礎經理陳榕榕（Joey）認為，這與團隊致力利用科技「打通」不同渠道，令不同平台服務無縫接軌大有關係。「規模龐大是滙豐一大優勝之處，我們會利用大數據及不同渠道得到客戶意見，以了解他們的行為，從而作出改進。現今客戶的生活模式變化很快，我們往往要配合他們的改變，例如以往客戶會到分行辦理手續，現時可能多以電話或網上方式完成，所以我們要透過很多不同分析，簡化平台內容，以吸引客戶使用。」

Joey續說，疫情下，在今年農曆新年，為避免人流聚集及減少排隊輪候時間，滙豐特別推網上預約登記換新鈔系統，讓客戶可自行選擇兌換新鈔的時間。「過往市民花不少時間到銀行排隊兌換新鈔，我們推出跨平台作支援，不單為應對疫情，也可提升客戶體驗。」

定期檢討客戶服務 持續培訓獲增益

滙豐尚玉服務專線首度獲得「神秘客戶評審大獎」金獎，其高級部門經理莊嘉瑩（Christie）坦言開心但不意外，「我們一直保持良好的服務水平，只要同事每天做好本份，即使神秘客戶評審差不多橫跨半年，我們都有信心可以獲獎。」她補充，呼入客戶中心約有4百多名同事，為確保他們服務一致，公司會定時作出檢討及根據同事的表現加強培訓，為服務質素把關。

Christie特別記得其中一次深刻經歷，當時有同事接到一位剛退休的年邁客戶來電，要求將退休金匯款至另一戶口，「該名同事了解情況時，發現對方有難言之隱，對話亦相當隱晦。同事感到疑惑並通報相關部門，最後發現真的是一宗騙案，而客戶毫不知情。最後客戶及其家人更寫信及送贈果籃讚揚我們，由此可見同事兼具警覺性與同理心，事事以客戶為先，以致能阻止騙案發生。」

▲ 莊嘉瑩

良好溝通建默契 助資深同事進步

榮獲「最佳呼入客戶中心小組組長」金獎的滙豐高級客戶服務經理倪家輝（Jerry）認為，良好的溝通技巧十分重要。他表示，團隊內有18名同事，當中不乏比較資深的，「很多時候他們都有自己的想法及慣用技巧，但可能已是沿用了5至10年的技巧，或有需要幫助他們建立正確的觀念，令他們知道加入一些小小的轉變，已能令客戶的體驗提升，而自己也有所進步，在工作上更有滿足感。」

Jerry表示，除了是次得獎，今年有一件事亦令他很大鼓舞，「團隊內有一名新同事，最初入職時一度感到迷惘，但與他深入溝通後，我明白到他的想法。三年之內，我們建立了良好的關係，並且互相了解，今年他終於晉升為高級客戶服務經理。目睹同事的成長，令我作為組長也有很大成功感。」

▲ 倪家輝

保持好奇心 提倡自學精神

在新冠肺炎疫情困擾下，不少企業在員工培訓上都面臨挑戰，紛紛由面對面的實體課堂，改以網上視像形式進行。榮獲「最佳培訓及人才發展客戶中心」金獎的高級員工體驗變革經理鄺永健（Kenny）形容，適時作出應變，如同摸着石頭過河，期間亦有不少挑戰。「由最初覺得網上視像上堂很厲害，到發現大家上課可能會不專心，再去想方設法提高培訓及人才發展效率。」為此，Kenny指滙豐推出不同的互動遊戲，例如分組活動或問答比賽等，並加入拍攝短片等元素，讓同事覺得「好玩又不會悶」。現今科技發展日新月異，不但考驗客戶服務中心的員工，培訓方面亦要作出相應改變。他分享，培訓的重點是「ASK」，即態度（Attitude）、技巧（Skill）及知識（Knowledge），當中員工的自主學習態度尤其重要。「如客戶需要在電話應用程式設定密碼等看似簡單的工作，也有賴我們對不同作業系統有所認識，而這些實務技能，只能從自主學習及反覆實踐中掌握。」

▲ 鄺永健

滙豐部門經理李莉認為這個殊榮是對團隊最大的鼓勵。團隊十分尊重員工的個性，與員工共同發展亦注重培訓增值，鼓勵員工超越自我。「我們在公司擴大公司發展之餘，不忘初心，砥礪前行，打造優秀的工作場所和廣闊的發展平台。」

▲ 李莉

同獲「最佳離岸客戶中心」的營運副總裁肖逢英、周慕言和黃劍雄表示很高興能第十度獲得金獎，體現了他們的初心—以客為先，作為業界的表率。這也是對團隊及所有同事的辛勤付出最好的回報和認可。繼往開來，希望在傳承優勢的同時深化改革，打造一流的數碼化客戶服務中心。

▲ (左起) 黃劍雄、肖逢英、周慕言

工作機會

如有興趣加入滙豐客戶服務中心團隊，可登入www.hsbc.com/careers/find-a-job了解詳情。

登入後，請輸入以下資料：

• 工作編號：0000EUQS

• 職位：Customer Care Officer, Premier Relationship - Contact Centre Business

• 工作編號：0000ET77

• 職位：Digital Customer Service Officer - Contact Centre Business

（資料由客戶提供）