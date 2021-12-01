服務以人為本 融合新科技帶領業界邁向新里程

▲ 香港客戶中心協會執委會成員與各參賽公司代表合照留念。

疫情於全球肆虐，物理交流被距離限制，但在「新科 技」的帶動下，人與人之間的溝通絲毫無減，反而更漸趨 拉近。網絡優化將建構世界無斷連繫，促使企業積極轉變 與客戶互動的方式，提高及優化客戶的體驗。

香港客戶中心協會（下稱協會）旨在推動港澳及大中華地區 在綫客戶互動及客戶中心服務的質量及水平，支持參與者 在業界不斷提高質量和生產力，以提升客戶滿意度，同時 透過舉辦年度盛事「香港客戶中心協會大獎」（下稱大獎），藉此 表揚一眾在客戶服務上擁有優秀表現的企業和前及後勤服務人員。

科技優化客戶體驗 發展新生代服務

日新月異的科技無疑帶動行業履新，緊貼世代以迎接數碼化轉 型。協會主席高文康（Michael Cowell）留意到，世界正邁向人工智 能時代，企業透過構建網絡基礎架構，如資料數據庫等實現數碼化 溝通模式。透過客戶搜索關鍵字，且毋須人工參與就能即時獲取和 識別有關資訊，為客戶給予針對性、適時及貼心的服務，藉此帶來 滿意度高的服務體驗。但他指出，科技的影響力涉足各界，惟人工 智能仍無法取代傳統的人工服務。香港素來出色的客戶互動服務皆 有賴業內優秀的服務人才，有效銜接部門之間的工作及清晰了解客 户的需求，方能推動企業的可持續發展。

優質的客戶體驗是客戶服務中至關重要的一環，稱心的互動能 轉化客戶對品牌的整體認知和印象。高文康表示，客戶可透過客戶 中心所提供的服務熱綫、電郵及Whatsapp等方式聯絡服務從業員， 而企業所提供適切及準確的信息，將能提升客戶體驗的滿意度，從 而轉化成更關鍵的客戶滿意度元素，如企業忠誠度等。

▲ 香港客戶中心協會主席高文康（右）及香港客戶中心協會執行總監陳建年 （左）喜見疫情無礙各行業持續提升客戶中心服務水平，並踴躍參與角逐獎 項，砥礪互進。

本港企業屢獲國際讚譽

提及疫下業界正面對的困難，高文康直言︰「疫情流行迫使企 業需較以往更重視迅速應變並作出相應決策，尤其是在技術方面。 在不斷變化的商業環境，不同規模的公司正面對前所未有的壓力， 致力於快速變革應對短期內的外在壓力。」他讚揚香港企業可成國 際業界的楷模，其優秀的表現可帶領行業發展，以應對變化萬千的 世界。

協會在本港獲得高度的認可和尊重，被業界視之為運營和管理 實踐的基準。商務及經濟發展局、等政府部門更經常與協會就業界 相關的關鍵問題進行溝通，例如：加強規管人對人促銷電話及數據 和個人資料隱私等。

大會評審團來自本地業界代表，以及由海外地區的業界權威人 士擔任。高文康續說，受疫情影響，海外評委未能親身赴港作現場 考察，故透過網絡參加企業評審，為企業提供專業的反饋、可供參 考的指導方針和管理最佳實踐，促進參與企業持續改進。獎項的評 分準則囊括多項考評，包括客戶中心書面提交的報告、神秘顧客測 試客户中心服務的評分，評審團現場考察及面談等評審準則，確保 獎項具公平公正及基準水平的認可性。

權威適時反饋 提升業界標準

高文康指，各地的評委團對參賽者整體表現均作出積極的反 饋，尤其對會員的參與積極性非常欽佩，認為不論企業和個人參與 者均表現出強大的自信、奉獻精神和熱情，以上因素造就業界對他 們的認可，成為至關重要的成功關鍵。評委更高度讚揚參與企業整 體的顧客服務水平能達至國際水平，進一步提升顧客體驗和滿意度。

獎項踏入第22周年，獎項的行業類別及參賽單位數量仍逐年增 加，協會執行總監陳建年表示，項目獲各業務翹楚的認可，通過評 委的反饋，能識別及培養行業未來所需要的人才，無縫銜接未來的 行業變化。他提及，本年度有近260名來自各行各業的企業和其成 員，無懼疫情影響積極參賽，顯示他們熱衷於不斷進步及致力與業 界溝通，實踐有效的企業規劃未來發展。當中提及「神秘客戶評審 大獎」評審需歷時6個月、共3階段的周期服務評審，超過9成半的參 與者獲得獎項，致力提供卓越的客戶服務熱或網上平台服務，並 具備熱情及優秀的客戶處理技巧。

▲ 香港客戶中心協會主席高文康在頒獎典禮上致歡迎辭。

參與者披荊斬刺 迎事業發展新面向

獎項為服務業界最具代表性的比賽之一，具權威性和高度認受 性，素來為業界人士所沿用的評核準則。從業員的主動參與能表現 出其工作熱誠及認真投入程度，有助未來的事業規劃，擴展他們的 業務能力及國際視野。高文康相信，獲獎者具業界認可資歷擁高水 平的業務能力以面對各項挑戰。隨着時間推移，協會發現獲勝者 （所有參與者）大多及後在業界內取得非凡成就，因際遇的改變， 未來相對熱衷於鼓勵後輩參與，並提供適切的培訓，支持他們循於 此方向不斷進步。他亦表示，經過艱辛堅毅不屈的一年，從業員及 企業將迎來較往年更豐沛的成長。「對於公司而言，他們提供一流 的客戶體驗會為企業營銷帶來巨大好處。」

（資料由客戶提供）