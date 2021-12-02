有好朋友問：「你如何處理『失去』（Loss）？」言下之意，是腫瘤科醫生應該對這方面有經驗。

醫生帶點禪意回答：「若從未擁有，又何來失去？」簡單英文字「have」，小學生甚至幼稚園生已學懂這字，從I have an apple，到I have a car，再到I have a house，意思都是對各種物質的擁有權，這感覺源深流長。早在動物階段，便已有爭地盤、爭配偶的原始衝動，而「擁有」這情操，正來自這原始感覺。

既有「擁有」這良好感覺，便會有失去的痛苦，但也要更進一步問句：既然可以失去，那麼這「擁有」又有多真實，人類建立社會和不同法律去保護這擁有權，但實則在哲學上，這「擁有」並非真正擁有，而是一份使用權利（Entitlement）。

人生能真正擁有的不多，最主要的只有幾項，身體是自己擁有的，這是天生不可取締的權利，故此，好好保護、保養是對自己負責。第二項是知識，汲取知識後，便永遠屬於自己，而這知識更會直接及間接地影響生活、行為，最終便成為自己的一部分。

另一項便是記憶，不論好記憶、壞記憶，都是只有自己才能擁有，而這份記憶實是自己一生的總和，當然記憶可以消失，但不管消失或擁有的記憶，都是屬於自己的。

既然擁有的不多，又何必過分為物質而苦惱，愛惜身體、增長知識，並盡力記取美麗回憶，擁有這些又何懼失去。