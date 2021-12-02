有時走過藥房，見舖頭擺放便宜到不敢相信的魚油丸（如一樽百粒只售數十元）作招徠，真不敢食落肚。但，是否代表大型藥房賣的數百元三十粒魚油丸就必屬佳品？很多港人都捨得花錢在保健食品（supplements）上，但捨得花不代表懂得花，認識有朋友每月耗數千元購補充品，但對這方面略有研究者俱知，大型藥房所售品牌，不過爾爾，甚至可說是枉花錢而矣。隨着都市人愈來愈注重健康，保健食品市場愈發龐大，但質素參差、良莠不齊，不得不注意。

Omega-3魚油本是好東西，美國心臟協會（American Heart Association）過去二十年已發表很多研究報告，證實Omega-3脂肪酸當中的兩種成分EPA和DHA，可減少與心臟疾病有關的風險，如心臟病或中風，也可減少患心臟衰竭病人死亡的機率。Omega-3亦可治療高血脂三酸甘油脂，DHA對眼睛和腦部發展有幫助，EPA則對抗炎症非常有效。其實，大部分都市人的身體都有慢性發炎的情況，如：膽固醇高實為身體慢性發炎；現在一些退化性疾病（如：糖尿病、肥胖症、風濕關節、心臟病），慢性炎症都是顯著因素。

發炎有兩種，一是內在、一是外來。內在是基於自體免疫問題（如強直性脊椎炎、類風濕性關節炎、紅斑狼瘡症等），而外在因素引發人體慢性發炎的元兇，則是糖、反式脂肪（Omega-6加工植物油）、精緻碳水化合物、油炸食物等。現在都市人的飲食模式，根本很難完全擺脫那些外在因素，故往往忽略了體內慢性發炎情況。

Omega-3有抗炎作用（已患病者應延醫治理），我的藥劑師好友一直跟我說，都市人要保健，首先是要抗炎，因慢性發炎會引致很多疾病。我們都注重健康，但問題是：如何選購優質Omega-3呢？原來，Omega-3魚油這種保健品有很多伏位，市面上數百元一瓶的，也不保證是優質產品，明天分享藥劑師好友的選購貼士。