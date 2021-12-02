Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 行政人員版 2021/12/02 分享： 採用全球首個蔡司（Zeiss）認證5主鏡頭組合的Nokia 9 PureView手機，原定去年升級至最新Android 11系統。惟近日HMD Global證實，將不會為Nokia 9 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 今日 16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 2021/11/30 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 2021/11/30 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 2021/11/29 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 Galaxy Note20 或成系列末代機種 2021/11/29 Galaxy Note20 或成系列末代機種 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 智能手機 產品 軟件 鏡頭 Android Nokia