16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題 行政人員版 2021/12/02 分享： 配置M1 Max芯片的新MacBook Pro推出至今一個多月，惟近期有用家投訴，電腦關機時有充電問題，主要集中出現在140W充電器上，即搭載相關充電器的16吋MacBook Pro。 蘋果建議用戶先將 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 今日 Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 2021/11/30 彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 2021/11/30 OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 2021/11/29 華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布 Galaxy Note20 或成系列末代機種 2021/11/29 Galaxy Note20 或成系列末代機種 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 軟件 MacBook macOS 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple