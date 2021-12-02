  • 16°C
香港時間 : 20211202日 (四) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

16吋MacBook Pro 兩方法解充電問題

行政人員版 2021/12/02

分享：

配置M1 Max芯片的新MacBook Pro推出至今一個多月，惟近期有用家投訴，電腦關機時有充電問題，主要集中出現在140W充電器上，即搭載相關充電器的16吋MacBook Pro。

蘋果建議用戶先將

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級
今日
Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級
彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」
2021/11/30
彭博：蘋果研新設備 讓產品「互相充電」
OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質
2021/11/30
OPPO傳發布首款摺機 Find N 5G配備2K畫質
華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布
2021/11/29
華為AppGallery 木馬偽裝遊戲散布
Galaxy Note20 或成系列末代機種
2021/11/29
Galaxy Note20 或成系列末代機種
科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 軟件 MacBook macOS 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple

上一篇文章

Nokia 9 PureView手機 換機優惠補償無法升級

下一篇文章

惠康女高層效力逾20年 細說職場心法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？