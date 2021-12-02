「保協」辦2021保協大灣區日 助業界贏在灣區 共創未來

▲ 保監局行政總監張雲正（右2），聯同「保協」會長兼大灣區委員會主席李冠群（左2）、「保協」行業事務部主席謝立義（左1），以及「保協大灣區日」籌委會主席鄭禮祺（右1）為「2021保協大灣區日」主持啟動禮。

為探討粵港澳大灣區的最新發展情況和潛在機遇，香港人壽保險從業員協會（下稱「保協」）於上周二（23日）假灣仔會議展覽中心舉辦「2021保協大灣區日」，並邀請了全國政協副主席梁振英、監管機構代表，以及兩地業界組織的代表出席活動。

由「保協」主辦的「2021保協大灣區日」以「贏在灣區．共創未來」為主題。「保協」會長兼大灣區委員會主席李冠群致辭時指出，本港保險業存在多項優勢。「例如保險公司擁有強大的實力、完善的管理系統和產品優勢，而中介人的專業質素也是吸引內地居民來港投保的原因之一。」

「保協」邀請了保監局行政總監張雲正，聯同「保協」會長兼大灣區委員會主席李冠群、「保協」行業事務部主席謝立義，以及「保協大灣區日」籌委會主席鄭禮祺為「2021保協大灣區日」主持啟動禮。

多渠道發放大灣區資訊

為使參加者能對大灣區內的機遇有更透徹的了解，「保協」除邀得全國政協副主席梁振英以視頻形式與在場人士分享他近年在大灣區的所見所聞外，又邀請了全國政協經濟委員會副主任兼保協前會長容永祺、保聯行政總監劉佩玲、廣東省保險仲介行業協會會長暨廣東銀保監局仲介監管處一級調研員吳萬富，以及多名熟悉內地市場的專家講者，包括龍子明、洪為民、蔡承浩、麥健雯、楊頌雅及汪敦敬等就不同主題分享他們的獨特見解。

為配合業界未來在大灣區的發展，「保協」除於去年成立「保協大灣區委員會」，推動業界在大灣區的發展外，更於「2021保協大灣區日」舉辦之日宣布成立「灣區薈萃」（The GBA Club），讓有意在大灣區發展的會員參與其中，藉此獲得最新最快的區內資訊。

香港人壽保險從業員協會簡介

香港人壽保險從業員協會（簡稱「保協」）成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數逾16,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」亦為「亞太區財務策劃總會（APFinSA）」的創會成員。

（資料由「保協」提供）