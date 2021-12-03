Fortinet 與Equinix攜手推聯合方案　糅合所長守護企業數據

▲ (圖左至右) Equinix香港區董事總經理譚國雄與Fortinet 香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明

科技發展一日千里，在家工作、遙距辦工及跨地域數據互通，已成為不少企業的日常營運模式。雲端資源和數據的應用，同時令企業關心數據分享的安全性及靈活性，如何保障數據安全，又如何在最方便的情況下有效分享資源，就更顯重要。網絡安全服務供應商Fortinet及全球頂尖互連及數據中心公司Equinix上周四（25日）舉辦午餐會，介紹兩家公司的聯合方案Equinix Network Edge與Fortinet Secure SD-WAN solution，將彼此優勢結合，為客戶提供高彈性、高連接性及高安全性的服務。

▲ 網絡安全服務供應商Fortinet及全球頂尖互連及數據中心公司Equinix上周四（25日）舉辦午餐會，介紹兩家公司的聯合方案Equinix Network Edge與Fortinet Secure SD-WAN solution。

當日多間企業高管齊集午餐會，Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監馮玉明表示：「疫情加速了香港企業應用的雲端遷移及採用混合雲與多雲端策略，他們更需要能夠連接、保護及安全環境的專業解決方案。Fortinet 擁有一系列的安全產品供企業選用，能助企業將「天上（cloud）及地下（on-premises）」產品融合，採取 cloud first strategy 並將整個安裝過程簡化； 結合 Equinix 的平台使用 Network Edge 及 Equinix Metal，能滿足 privacy、low latency、compliance 這三個主要考慮，為客戶提供更高效便捷的全方位好處。」



Equinix香港區董事總經理譚國雄（Larry）就表示，近年各地客戶除了希望科技解決方案可節省時間、人手及開支外，對環保及碳排放等需求有明顯增加。Equinix為首間承諾於2030年達至全球氣候中和的數據中心企業，在最近舉辦的「亞洲卓越企業暨永續發展獎 (ACES) 」上榮獲「2021亞洲最佳綠色企業」，以及中電「創新節能企業大獎」的「節能方案卓越大獎 (企業/政府部門組別)」。此外，Equinix亦制定科學基礎減量目標，繼續為公司和客戶提供更可持續發展的商業實踐。



而透過聯合方案，企業客戶即使身處全球各地，亦可以在自己的網域上利用Equinix 平台，安裝或部署Fortinet 旗下不同的安全產品，無需長時間等待或特地派員飛往各地，可謂節省時間、人手及開支。



Equinix香港首席解決方案架構師李家安（Enoch）及Fortinet香港、澳門及蒙古資安工程主管吳維穎（Nick）隨後向與會者詳細簡介聯合方案的重點，並提別提到，有關聯合方案得到不同客戶支持，當中包括一間以香港為總部的跨國零售大企業。該企業在亞洲、歐洲及美洲有多個零售點，透過 Equinix Network Edge 安裝 Fortinet Secure SD-WAN，再讓分散各地的零售點使用，在使用聯合方案後已節省40%資金。Nick指出：「該公司向我們表示，過往在新地方開設辦工室，由找專人負責安裝到部署網絡設備，可能要用上一至兩個月時間，如今只需幾日就完成。現在他們亦較容易管理數據安全，更可以隨時隨地透過Equinix按需要增減應用程式。」



Enoch 在分享中解釋：「透過Equinix Fabric，企業客戶只需在網上簡單連接，幾分鐘之內就能打通香港、新加坡、紐約或倫敦等地。利用Equinix Network Edge，客戶則可以隨時部署虛擬網絡設備或雲端保安產品，例如SD-WAN 等等，能跨地域保障數據擷取的安全性。」Equinix在全球擁有230間數據營運中心，覆蓋達67個國家。Enoch強調，公司服務之多元化是其他數據中心不能媲美。Nick亦盛讚Equinix的產品有彈性，同時數據中心亦有實際位置，相當安全可靠。「更重要的是，Equinix 是唯一一個平台能讓整個 Fortinet Security Fabric運行，一個平台足以完成所有管理動作，相當方便。」



Nick引述高德納諮詢公司（Gartner）的預測，指2024年將至少有四成的企業採用安全存取服務邊緣（SASE）策略。SASE是指合併網路和安全服務的雲端網路基礎結構模型， 組件包括SD-WAN等等。Fortinet的SD-WAN是公司其中一個王牌，加上公司一系列的安全產品，能助企業連結「天上（cloud）及地下」。他解釋，市面上不同網絡安全公司的服務、範疇及優勢各有不同，但卻互不相通，所以當客戶從不同公司取得服務時，又或者所選擇的服務不夠廣泛時，往往很容易暴露於風險之中。Fortinet Security Fabric則致力於多元化及廣泛的產品與解決方案，並利用AI技術做搜查及應對。Nick指出：「AI最重要的是大數據，若你無法得到大量數據，就無法轉化有意義的結果，由於我們公司的規模龐大、產品多元化，我們得到的數據最多，所以AI可以演化出來的準成度和能力都是最高。」



在答問環節，不少企業高管都對Fortinet及Equinix的聯合方案甚有興趣，Enoch指出，因應新冠疫情影響，不少企業都尋求在家工作等解決方法，他形容：「聯合方案能讓兩間公司的產品及服務各展所長，形容是天衣無縫的配合。」Nick則冀望，聯合方案能為不同企業提供更方便和安全的解決方案，協助業務遍布世界的企業解決不同問題，守護數據傳輸安全。



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