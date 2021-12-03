櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店 副刊版 2021/12/03 分享： 長青動畫角色櫻桃小丸子，今年聖誕再度現身與粉絲們打卡。即日起至2022年1月9日，在銅鑼灣舉行「皇室堡·銅鑼灣地帶·東角LAFORET X櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會」，一眾角色粉墨 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 2021/12/01 上水廣場Landmark North X Yeastken 必影7米高麵包犬聖誕樹 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 2021/12/01 利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 2021/11/30 小朋友至愛Peppa Pig明年4月香港開騷 真人大小角色駐場 設多個互動遊戲區 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 2021/11/27 海港城化身聖誕客運站 購聖誕相片套餐做善事 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 2021/11/27 45分鐘迷你森林浴體驗 港島西龍虎山感受自然之美 櫻桃小丸子 商場活動 聖誕節