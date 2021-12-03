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櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣3商場 聖誕打卡位設期間限定精品店

副刊版 2021/12/03

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長青動畫角色櫻桃小丸子，今年聖誕再度現身與粉絲們打卡。即日起至2022年1月9日，在銅鑼灣舉行「皇室堡·銅鑼灣地帶·東角LAFORET X櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會」，一眾角色粉墨

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欄名 : 本地遊

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