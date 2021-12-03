「我結婚了！」

「不對，應說我公司結婚了！」在主禮嘉賓，包括香港創新及科技局局長薛永恒、香港科技園公司主席查毅超博士見證下，雙方交換誓言，「善覓」和「行動基因」正式合併。兩公司成為一體，在法律上，合併是指一公司被另一公司融合，因而失去個別獨立身份，一切權利和責任歸合併後公司所擁有。

這樣的合約，比婚約更嚴謹，以為結婚難，原來公司合併更難。婚約只限於兩人某程度的合併，夫婦各自仍保存獨立個體，甚至可以簽個Prenuptial Agreement（婚前協議），大家在經濟上便仍保持獨立，有朝一日，大家意見不合，便可以另立協議，各走各路。

公司合併則嚴謹得多，一旦合併，便失去獨立權利，依然存在的，就只有合併後的個體，即是說，公司只能向前發展而沒有後退空間，「離婚」是不可思議的事情。

筆者以戰兢的心情面對挑戰，毫無疑問，兩公司合併後，主旨依然是把最先進的癌症基因測試，帶給香港、東南亞和大灣區的癌症病人，但在經濟條件挑戰下，公司要收支平衡很不容易，定要創新才能突圍而出，幸好兩間公司盡是優秀年輕人才，「行動基因」在台灣有龐大研究團隊，尤其精於Next Generation Sequencing（次世代定序），而香港團隊卻在血清基因測試範疇上，一枝獨秀，共同合作和努力定能向前邁進，更上一層樓。

但願兩者能白頭到老、永結同心。