購買魚油丸要注意的伏位

優質保健食品是有幫助的，但問題是市場產品太參差，舉Omega-3魚油丸為例，伏位不少。

藥劑師好友林嘉威（Kevin）表示，一般人對Omega-3魚油丸的誤解是：很多人以為來自加拿大或澳洲等地出品的保健品，必屬上品。但實情是，外國品牌品質也很參差。又，廣告或包裝打着旗號「1000mg」的Omega-3魚油丸，驟眼看似很勁，但品質差的魚油可能夾雜大量大豆油、雜質油或口服甘油，真正Omega-3成分或很少，有些可少到只佔一粒魚油丸的兩三成而已，那是劣質的Omega-3魚油。Omega-3在丸內佔的比例愈低，即內藏愈多污染物和重金屬。

那如何選擇優質Omega-3魚油丸？Kevin教路：一、要識計數，優質Omega-3魚油丸要有八成以上成分是Omega-3，包裝上有兩個指標，分別是EPA和DHA，把兩個數相加，看看是否佔總mg分量的八成或以上。舉例：若一樽Omega-3魚油丸寫着有1250mg的總分量，EPA是750mg、DHA是250mg，兩者相加是1000mg，再用這數除以總分量（即1000 / 1250），是80%，即一粒Omega-3魚油丸內，八成的成分是Omega-3，是不錯的品質。二、優質Omega-3魚油會列明用甚麼魚提煉，大魚多重金屬，所以用細魚如沙甸、鳳尾最好。若沒有用上優質魚，當然不會寫出來。三、優質Omega-3魚油丸是不會有腥味的。四、劣質Omega-3魚油用化學防腐劑，中質的用人工製造的維他命E作防腐，至於優質的則用天然維他命E。五、毋須買Omega-369魚油丸，太多Omega-6和9反會導致體內發炎，僅Omega-3魚油丸已足夠。

學以致用，我馬上用這五大貼士檢視巿面熟悉的品牌，有些產品的Omega-3只佔兩成、有些品牌在本來低濃度比例下，再出一隻所謂雙倍/三倍濃度的，其實亦僅達四至六成而已。其實，與其花大量金錢賣廣告，品牌何不投放更多資源提升自家產品的質素呢?!