購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕 副刊版 2021/12/03 分享： 東華三院社會企業iBakery每年的聖誕曲奇、禮物包、禮籃，總令人期待，今年也不例外。除了自家工場生產的王牌薑餅外，更有公平貿易有機茶包及鳳梨乾，由工場同事包裝，不同產品，同一理念，同樣為殘疾人士提供 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 今日 TASTING TABLE Japan Premium 日本直送高級御節料理賀新年 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 2021/11/29 The ONE聖誕火熱推介 《鬼滅之刃 無限列車編》限定店登場 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 2021/11/29 city'super全新便利店EKI 登陸金鐘港鐵站 四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角 2021/11/26 四季芬芳推出全新餐牌 以蛇王芬招牌膶腸製黑色鹹水角 The Cakery推全新聖誕糕點系列 2021/11/24 The Cakery推全新聖誕糕點系列 產品 品牌 貿易 設計 咖啡 蝦 朱古力 牛肉 薑 零食