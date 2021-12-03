購買iBakery聖誕禮籃滿千元 可獲贈ZOEE手帕

東華三院社會企業iBakery每年的聖誕曲奇、禮物包、禮籃，總令人期待，今年也不例外。除了自家工場生產的王牌薑餅外，更有公平貿易有機茶包及鳳梨乾，由工場同事包裝，不同產品，同一理念，同樣為殘疾人士提供

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